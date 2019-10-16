Milli duruş

Milli boksör Busenaz Sürmeneli (21), Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda tarihe geçti. 69 kilo finalinde Çinli rakibini yendi. Altın madalya kazanan milli sporcu, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e de asker selamı gönderdi. Busenaz, aynı turnuvada 51 kiloda dünya ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu ve 81 kiloda ikincilik kürsüsüne çıkan Elif Güneri ile Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Finalde Mehmetçik için savaştığını vurgulayan Sürmeneli, "Final maçında antrenörüm 'Mehmetçik için savaş' diye seslendi ve tüm gücümle maça devam ettim. Elimden geleni yaptım. Mehmetçik'i gururlandırdık" dedi.
Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Herakatı'nda görevli kahramanlara asker selamı gönderdi. Milli boksör, finalde Mehmetçik için savaştığını söyledi.
Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Herakatı'nda görevli kahramanlara asker selamı gönderdi. Milli boksör, finalde Mehmetçik için savaştığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.