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(21), 'da düzenlenen 'nda tarihe geçti. 69 kilo finalinde Çinli rakibini yendi. kazanan , 'nda görevli Mehmetçik'e de asker selamı gönderdi.

Milli duruş
Milli boksör (21), 'da düzenlenen 'nda tarihe geçti. 69 kilo finalinde Çinli rakibini yendi. kazanan , 'nda görevli Mehmetçik'e de asker selamı gönderdi. Busenaz, aynı turnuvada 51 kiloda dünya ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu ve 81 kiloda ikincilik kürsüsüne çıkan Elif Güneri ile 'da basın toplantısı düzenledi. Finalde Mehmetçik için savaştığını vurgulayan Sürmeneli, "Final maçında antrenörüm 'Mehmetçik için savaş' diye seslendi ve tüm gücümle maça devam ettim. Elimden geleni yaptım. Mehmetçik'i gururlandırdık" dedi.



Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Herakatı'nda görevli kahramanlara asker selamı gönderdi. , finalde Mehmetçik için savaştığını söyledi.

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