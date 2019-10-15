Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile deplasmanda oynadığı maça Ay-Yıldızlı taraftarlar damgasını vurdu. Karşılaşmanın oynandığı Stade de France'taki yerini alan yaklaşık 40 bin Türk taraftar, Fransa'ya kendi sahasında deplasmanı yaşattı. Futbolcularımıza ise büyük bir destek sağladı.
TÜM STAT İSTİKLAL MARŞI İLE İNLEDİ
Maç boyu takımımızın en büyük itici gücü olan taraftarlarımız, İstiklal Marşımızı da tek bir ağızdan söyleyerek, Stade de France'ı adeta inletti. Taraftarlarımız, Fransa ataklarında ise ıslıklarla 12. adam gibi futbolcularımızla birlikte sahaya etki etti.
MEHMETÇİK'E SELAM YOLLADI
Taraftarlarımız Suriye'nin kuzeyinde operasyonda olan Mehmetçiklerimiz'i de unutmadı. Stade de France'taki 40 bin taraftar Mehmetçik'e destek olarak uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
DESCHAMPS'TAN ÖVGÜ
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türk taraftarlardan övgü ile bahsetti. Tribünde iyi bir atmosferin olduğunu söyleyen Deschamps, "Türk seyirciler takımlarını güzel bir şekilde temsil etti. Kaleci Mert Günok da önemli kurtarışlar yaptı. Pozisyonlar bulduk ama istediğimiz sonucu alamadık" diye konuştu.
KAFAYI KULLANIYORUZ
Türkiye Fransa karşısında Kaan'ın kafa golüyle birlikte elemelerde 8. kafa golünü kaydetti. Bu alanda zirvedeyiz.
KASAPOĞLU'NDAN MİLLİLERE DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, A Milli Takımın Fransa ile oynadığı maçı tribünden takip ederek ay-yıldızlılar'a destek verdi.
BURAK: MUTLUYUZ
Burak Yılmaz, Fransa maçı sonrası, "İstediğimizi aldık. Mutluyuz" dedi.
ZEKİ ÇELİK SAKATLANDI
Milli Takım'ın sağ beki Zeki Çelik, Fransa maçında sakatlandı. Yerini 53. dakikada eşitlik golümüzü atan Kaan Ayhan'a bıraktı.
TÜM STAT İSTİKLAL MARŞI İLE İNLEDİ
Maç boyu takımımızın en büyük itici gücü olan taraftarlarımız, İstiklal Marşımızı da tek bir ağızdan söyleyerek, Stade de France'ı adeta inletti. Taraftarlarımız, Fransa ataklarında ise ıslıklarla 12. adam gibi futbolcularımızla birlikte sahaya etki etti.
MEHMETÇİK'E SELAM YOLLADI
Taraftarlarımız Suriye'nin kuzeyinde operasyonda olan Mehmetçiklerimiz'i de unutmadı. Stade de France'taki 40 bin taraftar Mehmetçik'e destek olarak uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
DESCHAMPS'TAN ÖVGÜ
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türk taraftarlardan övgü ile bahsetti. Tribünde iyi bir atmosferin olduğunu söyleyen Deschamps, "Türk seyirciler takımlarını güzel bir şekilde temsil etti. Kaleci Mert Günok da önemli kurtarışlar yaptı. Pozisyonlar bulduk ama istediğimiz sonucu alamadık" diye konuştu.
KAFAYI KULLANIYORUZ
Türkiye Fransa karşısında Kaan'ın kafa golüyle birlikte elemelerde 8. kafa golünü kaydetti. Bu alanda zirvedeyiz.
KASAPOĞLU'NDAN MİLLİLERE DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, A Milli Takımın Fransa ile oynadığı maçı tribünden takip ederek ay-yıldızlılar'a destek verdi.
BURAK: MUTLUYUZ
Burak Yılmaz, Fransa maçı sonrası, "İstediğimizi aldık. Mutluyuz" dedi.
ZEKİ ÇELİK SAKATLANDI
Milli Takım'ın sağ beki Zeki Çelik, Fransa maçında sakatlandı. Yerini 53. dakikada eşitlik golümüzü atan Kaan Ayhan'a bıraktı.
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