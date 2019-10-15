Temsilcilerimiz bugün parkeye çıkıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

G.Saray Doğa Sigorta ve Beşiktaş Sompo Japan, bugün Avrupa arenasına çıkacak. G.Saray ULEB Avrupa Kupası'nda deplasmanda Malaga ile 19.30'da karşılşacak. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda PAOK ile 19.30'da kozlarını paylaşacak.
KASIMPAŞA EMRE ÇOLAK'IN PEŞİNDE
Kasımpaşa'da Emre Çolak sesleri... Kariyerinde düşüş yaşayan tecrübeli oyuncu için Kasımpaşa devreye girdi. Paşa, bu transferi Ocak'ta bitirmek istiyor. Yıldız futbolcu son olarak Al Wahda'da oynadı. Kariyerinin zirvesini Deportivo'da yaşayan Emre'nin bonservisi elinde.
Mahmut AŞIRAN
BATUHAN KARADENİZ ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ
Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz rüzgarı esiyor. Sakaryaspor ile oynanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçında 2 gol atan Karadeniz, ligde oynadığı 8 maçta 4 gol atmış oldu. Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terleten tecrübeli futbolcu, gittiği 9 takımda da kadro dışı kalmıştı.
OLCAN ADIN FUTBOL KARİYERİNİ NOKTALADI
Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda top koşturan Olcan Adın, futbolu bıraktığını açıkladı. Yıldız futbolcu, "Kariyerim boyunca yaşadığım her şey için mutluyum. Umarım ben de size güzel anılar bırakabilmişimdir" diye konuştu.
GÖZTEPE LOİC REMY'Yİ TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Göztepe büyük oynuyor... Göz-Göz, Ocak ayında Lille takımında forma giyen Remy'yi kadrosuna katmak istiyor. Fransız yıldızın maliyetini öğrenmek için menajeri ile görüşme gerçekleştiren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yıldız golcünün transferi için büyük çaba harcıyor.
KASIMPAŞA EMRE ÇOLAK'IN PEŞİNDE
Kasımpaşa'da Emre Çolak sesleri... Kariyerinde düşüş yaşayan tecrübeli oyuncu için Kasımpaşa devreye girdi. Paşa, bu transferi Ocak'ta bitirmek istiyor. Yıldız futbolcu son olarak Al Wahda'da oynadı. Kariyerinin zirvesini Deportivo'da yaşayan Emre'nin bonservisi elinde.
Mahmut AŞIRAN
BATUHAN KARADENİZ ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ
Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz rüzgarı esiyor. Sakaryaspor ile oynanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçında 2 gol atan Karadeniz, ligde oynadığı 8 maçta 4 gol atmış oldu. Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terleten tecrübeli futbolcu, gittiği 9 takımda da kadro dışı kalmıştı.
OLCAN ADIN FUTBOL KARİYERİNİ NOKTALADI
Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda top koşturan Olcan Adın, futbolu bıraktığını açıkladı. Yıldız futbolcu, "Kariyerim boyunca yaşadığım her şey için mutluyum. Umarım ben de size güzel anılar bırakabilmişimdir" diye konuştu.
GÖZTEPE LOİC REMY'Yİ TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Göztepe büyük oynuyor... Göz-Göz, Ocak ayında Lille takımında forma giyen Remy'yi kadrosuna katmak istiyor. Fransız yıldızın maliyetini öğrenmek için menajeri ile görüşme gerçekleştiren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yıldız golcünün transferi için büyük çaba harcıyor.
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