Sakatlıklardan dolayı başı fazlasıyla ağrıyan takımların başında gelen Fenerbahçe'ye müjdeli haberler dün akşam idmanından geldi. Sakatlıklarını atlatan Victor Moses, Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım takımla çalışmalara başladı. Yaşanan bu gelişme Ersun Yanal'ı fazlasıyla mutlu ederken özellikle kanatlarda yaşanan sıkıntılar da göz önünde bulundurulduğunda Yanal'ın seçenekli fazlasıyla arttı.
OZAN ORTAYA
Hasan Ali'nin sol beke Rodrigues'in de sol açığa geçmesi kesin gibi. Yanal sağda Moses ile Deniz'den birisini tercih edecek. Ozan Tufa'ın da Emre'nin sakatlığında Gustavo ile birlikte orta sahanın göbeğinde forma giymesi bekleniyor.
F.BAHÇE TOPBAŞI YAPTI
Fenerbahçe 2 günlük iznin ardından Denizli maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Yanal yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Milli futbolcular antrenmanda yer almadılar.
FENERBAHÇE KANATLANDI!
Özellikle Moses ve Rodrigues'in geri dönmesi kanatlardaki sıkıntıyı giderecek.
FENERLİ ÇADIRA KOŞTU
Ülker Stadyumu'nda çadır günleri dün başlardı. Sarı-Lacivertli taraftarlar ilk günden çadır ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Dün başlayan ve 31 Ekim'e kadar sürecek olan İndirim Çadırında birçok üründe özel fiyatlar uygulanıyor.
KOSOVA VEDAT'LA GÜLDÜ
EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda Kosova, Karadağ'ı sahasında 2-0 yendi. Kosova'nın gollerini 10. dakikada Amir ve 34'te F.Bahçeli Vedat Muriç kaydetti. Diğer sonuçlar: Bulgaristan- İngiltere: 0-6, Litvanya-Sırbistan: 1-2, Ukrayna-Portekiz: 2-1.
OZAN ORTAYA
Hasan Ali'nin sol beke Rodrigues'in de sol açığa geçmesi kesin gibi. Yanal sağda Moses ile Deniz'den birisini tercih edecek. Ozan Tufa'ın da Emre'nin sakatlığında Gustavo ile birlikte orta sahanın göbeğinde forma giymesi bekleniyor.
F.BAHÇE TOPBAŞI YAPTI
Fenerbahçe 2 günlük iznin ardından Denizli maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Yanal yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Milli futbolcular antrenmanda yer almadılar.
FENERBAHÇE KANATLANDI!
Özellikle Moses ve Rodrigues'in geri dönmesi kanatlardaki sıkıntıyı giderecek.
FENERLİ ÇADIRA KOŞTU
Ülker Stadyumu'nda çadır günleri dün başlardı. Sarı-Lacivertli taraftarlar ilk günden çadır ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Dün başlayan ve 31 Ekim'e kadar sürecek olan İndirim Çadırında birçok üründe özel fiyatlar uygulanıyor.
KOSOVA VEDAT'LA GÜLDÜ
EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda Kosova, Karadağ'ı sahasında 2-0 yendi. Kosova'nın gollerini 10. dakikada Amir ve 34'te F.Bahçeli Vedat Muriç kaydetti. Diğer sonuçlar: Bulgaristan- İngiltere: 0-6, Litvanya-Sırbistan: 1-2, Ukrayna-Portekiz: 2-1.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.