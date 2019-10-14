2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. hafta maçları kapsamında, H Grubu'nda yer alan lider Türkiye, aynı puana sahip Fransa ile karşı karşıya geliyor.
Türk bayrağını alan Stade de France'a koştu! Fransa-Türkiye maçı öncesi renkli görüntüler...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşılaşacak Türk Milli Takımı taraftarları stadın önünde takımlarına destek sloganları attı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan taraftalar, Türkiye'nın güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
- Kırık kaburga ile Fransa’ya!
- 'Her Türk vatandaşı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeli'
- 6 aylığına 1 milyon euro!
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