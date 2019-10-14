G.Saray 18 Ekim'den itibaren zorlu maratona başlıyor... Aslan'ın 1 Aralık tarihine kadar oynayacağı 9 kritik maç belki de lig ve Avrupa'daki kaderini belirleyecek. Falcao ve Lemina gibi isimlerin sakatlığı ve henüz istenilen ritimde futbol oynanamaması ise düşündürüyor.
4 GÜN SONRA REAL!
İlk maçında Sivasspor ile karşılaşacak Cimbom, 4 gün sonra ise R.Madrid ile evinde oynayacak. Bu maçın rövanşı 6 Kasım'da.
LİGDE 3 ZORLU KARŞILAŞMA
G.Saray'ın bu dönemde ligde de birbirinden zorlu maçları var. 27 Ekim'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Aslan, 22 Kasım'da Başakşehir ve 1 Aralık'ta da Trabzon ile mücadele edecek.
ASLAN OYUNUNU GELİŞTİRMELİ
Aslan'ın teknik patronu Fatih Terim ve Galatasaray'ın 9 maç sonra bir anlamda geleceği de şekillenecek. Sarı- Kırmızılı taraftarlar mevcut formla, işlerinin zor olduğunu düşünüyor.
FATİH HOCANIN İŞİ ÇOK ZOR
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Tek hedef, bu sınavlarda yara almamak.
4 GÜN SONRA REAL!
İlk maçında Sivasspor ile karşılaşacak Cimbom, 4 gün sonra ise R.Madrid ile evinde oynayacak. Bu maçın rövanşı 6 Kasım'da.
LİGDE 3 ZORLU KARŞILAŞMA
G.Saray'ın bu dönemde ligde de birbirinden zorlu maçları var. 27 Ekim'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Aslan, 22 Kasım'da Başakşehir ve 1 Aralık'ta da Trabzon ile mücadele edecek.
ASLAN OYUNUNU GELİŞTİRMELİ
Aslan'ın teknik patronu Fatih Terim ve Galatasaray'ın 9 maç sonra bir anlamda geleceği de şekillenecek. Sarı- Kırmızılı taraftarlar mevcut formla, işlerinin zor olduğunu düşünüyor.
FATİH HOCANIN İŞİ ÇOK ZOR
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Tek hedef, bu sınavlarda yara almamak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.