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'dan flaş atağı! Onyekuru'ya 6 aylığına 1 milyon euro!

The Punch sitesinin haberine göre G.Saray’ın eski yıldızı Onyekuru, Ocak ayında yeniden Florya’nın yolunu tutacak... Cimbom, Nijeryalı yıldızı 6 aylığına kiralayacak. Fransız ekibi Monaco’ya 1 milyon, kendisine ise 750 bin Euro verecek...

6 aylığına 1 milyon euro!
Nijerya basını, Fransız temsilcisi Monaco'da mutsuz olan Henry Onyekuru'nun Ocak ayında Galatasaray'a geri döneceğini iddia etti. The Punch sitesinin haberine göre Henry Onyekuru ara döneminde 'a 6 ay kiralanmayı kabul etti. Prensip anlaşmasının sağlandığı iddia edilirken, Nijeryalı futbolcunun yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği bildirildi. Galatasaray'ın Onyekuru ve menajerinin yanı sıra Monaco ile de müzakerelere resmen başladığı öne sürüldü. Galatasaray'ın bu anlaşma için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ifade edilirken, Onyekuru'ya 750 bin Euro verileceği belirtildi.


31 MAÇTA 14 GOLE İMZA ATTI
Onyekuru geçen sezon Galatasaray ile 2 kupa kazanmıştı. Nijeryalı yıldız, 31 maçta forma giydi... 14 kez fileleri havalandırdı...

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