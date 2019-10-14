Nijerya basını, Fransız temsilcisi Monaco'da mutsuz olan Henry Onyekuru'nun Ocak ayında Galatasaray'a geri döneceğini iddia etti. The Punch sitesinin haberine göre Henry Onyekuru ara transfer döneminde Galatasaray'a 6 ay kiralanmayı kabul etti. Prensip anlaşmasının sağlandığı iddia edilirken, Nijeryalı futbolcunun yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği bildirildi. Galatasaray'ın Onyekuru ve menajerinin yanı sıra Monaco ile de müzakerelere resmen başladığı öne sürüldü. Galatasaray'ın bu anlaşma için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ifade edilirken, Onyekuru'ya 750 bin Euro verileceği belirtildi.
31 MAÇTA 14 GOLE İMZA ATTI
Onyekuru geçen sezon Galatasaray ile 2 kupa kazanmıştı. Nijeryalı yıldız, 31 maçta forma giydi... 14 kez fileleri havalandırdı...
31 MAÇTA 14 GOLE İMZA ATTI
Onyekuru geçen sezon Galatasaray ile 2 kupa kazanmıştı. Nijeryalı yıldız, 31 maçta forma giydi... 14 kez fileleri havalandırdı...
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