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, Kadıköy yolunda dev bir adım attı! Evini satıyor...

’nin Ocak ayında kadrosuna katmak istediği 'in 10 milyon Sterlin değerindeki evini satışa çıkardığı bildirildi... Bu haber gurbetçi yıldızın Kadıköy yolundaki ilk somut adımı olarak değerlendirildi...



FENERBAHÇE'NİN ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve sportif direktör Comolli'nin de görüşmelerini aralıksız sürdürdüğü Mesut Özil'in Londra'da yaşadığı evi satışa çıkardığı bildirildi. Evin değerinin de 10 milyon Pound olduğu belirtiliyor.

EŞİ AMİNE GÜLŞE İKNA OLDU
Fenerbahçe'ye muhtemel transferi için eşi Amine Gülşe'yi ikna ettiği ifade edilirken sportif direktör Comolli'nin Arsenal'le bazı prüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi.

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