Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında çok önemli açıklamalar yaptı. İşte Güneş'in sözleri: "Öncelikle bu maçı düşünüyoruz. Kazanmaya yönelik, hücuma yönelik ne yapabiliriz bunları düşünüyoruz. Hedef 2 maçta 6 puan."
ZORLUK OLSA DA SONUCU ALMALIYIZ
"Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar var ve bu avantajı sağlamak istiyoruz. Futbol zaman zaman sürprizleri çıkarabiliyor. Zorluğu yine yaşasak bile sonucu almak istiyoruz."
BİZİ İŞGALCİ GİBİ GÖSTERİYORLAR!
"Türkiye sıkıntılı dönemden geçiyor. Geçmişte de, Atatürk ve asker arkadaşlarıyla yeniden küllerinden doğdu. Üzerimizde hesap görenlerin, bizi işgalci gösterdiğini görüyoruz.
RAHAT BIRAKIN, İŞİMİZİ YAPALIM
"Savaşı kimse istemez. Savaş, bize saldırı olduğu için yapılıyor. Bizi rahat bıraksınlar işimizi yapalım. Kendi ülkesinde savaş çıkarmak istemeyenler, başka ülkelere nifak tohumları atıyor."
BİZ ÜLKEMİZİ KORUMAK İSTİYORUZ
"Askerimizin yanındayız. Ülkemize yapılan her saldırının karşısındayız. Biz savaş yapmak istemiyoruz. Biz ülkemizi korumak istiyoruz. Kalkınmamıza karşı olanlara dur demek istiyoruz."
BU PARKART BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI
Arnavutluk maçı öncesinde son idmanını dün gerçekleştiren Milli Takım'dan Mehmetçik'e büyük destek geldi. Futbolcular dünkü antrenmana ellerinde "Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman ordumuzun yanındayız" yazılı pankartla çıktı. Bu parkart sosyal medyada büyük alkış topladı.
OZAN: PES ETMEDİM
Ozan Tufan dün basının önüne çıktı. Milli futbolcu, "Kadro dışı kaldığımda pes edebilirdim, bırakabilirdim ama yeniden başladım. Her şeyi tek başına başardım" dedi.
VURUCU TİM İŞBAŞINDA
Şenol Güneş 25 Mart'taki Moldova maçının ardından ilk ke z iki forvetine 11'de şans verecek... Cenk Tosun'un sol kanad a daha yakın oynayacağı öğrenildi.
Arnavutluk önünde kritik bir sınav verecek Milliler'de gözler Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'da olacak... Şenol Güneş, 25 Mart'taki Moldova maçından bu yana sakatlık sıkıntıları nedeniyle birlikte oynatamadığı iki yıldızına ilk 11'de şans verecek.
Cenk Tosun'un sol kanada yakın oynayacağı ama sık sık Burak Yılmaz'ın yanına gelerek forveti ikileyeceği öğrenildi. Güneş, Andorra önünde büyük sıkıntılar yaşanması nedeniyle futbolcularına erken gol uyarısında da bulundu.
SON İDMANDA TAKTİK ÇALIŞILDI
Milli Takımımız dün akşam Ülker Stadı'nda yaptığı son idmanla hazırlıklarını tamamladı. Ay-Yıldızlılar taktik ağırlıklı bir çalışma yaparken, duran toplar üzerinde duruldu.
STOPERDE KARAR MERİH&ÇAĞLAR
Şenol Güneş savunma ikilisine dün akşam karar verdi. Tandemde Merih ve Çağlar olacak.
UĞURCAN BU GECE BİR İLKİ YAŞAYACAK
Son zamanlarda müthiş bir form grafiği yakalayan Uğurcan Çakır bu akşam bir ilki yaşacak. Genç kalecinin Arnavutluk önünde ilk kez milli formayı giyeceği öğrenildi.
1796 GÜN SONRA KADIKÖY
Milli Takımımız, Arnavutluk maçıyla birlikte 1796 gün sonra Ülker Stadı'na çıkacak. Kadıköy'de son maçını 12 Kasım 2004'te Brezilya'ya karşı oynayan Ay- Yıldızlılar sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
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