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Öznur Kablo, 27. Kadınlar finalinde 'u 86-62 yendi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe'ye kupasını Başkanı takdim etti.

Şampiyon Fenerbahçe
Fenerbahçe Öznur Kablo, 27. Kadınlar finalinde 'u 86-62 yendi ve şampiyon oldu. Rakibi karşısında ilk yarıyı 47-26 önde kapatan Sarı-Lacivertliler, maçı da 24 sayı farkla kazandı. 27. Kupası'nın sahibi olan , 12. kez kupayı müzesine götürmüş oldu. Fenerbahçe'ye kupasını Başkanı takdim etti.

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