Şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Öznur Kablo, 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yendi ve şampiyon oldu. Rakibi karşısında ilk yarıyı 47-26 önde kapatan Sarı-Lacivertliler, maçı da 24 sayı farkla kazandı. 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe, 12. kez kupayı müzesine götürmüş oldu. Fenerbahçe'ye kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.