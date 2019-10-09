Bugünkü
Takvim

Yeni Diaby! Ljajic kulübeye çekilecek...

, Ankaragücü karşılaşmasında Diaby’i pozisyonunda oynatmayı planlıyor. ise kulübeye çekilecek.

Yeni 10 numara Diaby
Beşiktaş , Ankaragücü karşılaşmasında revizyona gidecek. önünde performansından çok memnun kaldığı Diaby'i pozisyonunda oynatmayı planlayan Avcı, 'i kulübeye çekmeyi düşünüyor. Sağ kanatta Lens sol kanatta ise N'Koudu'nun yokluğunda Güven oynayacak. Dorukhan'ın yokluğunda ise ön liberoda Atiba-Elneny ikilisini oynatmayı planlayan Avcı'nın sağ bekte 'e şans tanıması bekleniyor.



N'KOUDOU BİR İHTİMAL
Sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta forma giymeyeceği açıklanan N'Koudou'nun daha önce de sahalara dönebileceği öğrenildi. Tedavisi süren yıldız oyuncunun durumunu yakından takip eden Abdullah Avcı'nın sağlık ekibinden bilgi aldığı öne sürüldü.



ATİBA'DAN PEMBE TABLO
Kartal'ın Kanadalı yıldızı Atiba, Alanya galibiyetiyle her şeyin değiştiğini söyleyerek, "Bu takım hızla yükselecek" ifadesini kullandı.



ADALI YARIN AÇIKLAYACAK
'ta adı başkan adayları arasında geçen Serdal Adalı yarın adaylığını açıklayacak. Ahmet Nur Çebi'nin ise ne yapacağı henüz netleşmiş değil.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriYeni 10 numara Diaby! Ljajic kulübeye çekilecek...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri