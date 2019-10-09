Milli maçlar nedeniyle ara verilen ligde geride kalan 7 haftada 316 sarı, 22 de kırmızı kart çıktı. Bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve mağlubiyet alan Fenerbahçe, tüm maçlarını 11 kişi tamamlarken, sadece 8 sarı kart gördü. Bu verilerle Fenerbahçe ligin en centilmen takımı oldu. Fenerbahçe'nin yanı sıra lider Alanyaspor, Antalyaspor, Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Trabzonspor, ilk 7 haftada kırmızı kart görmeyen takımlar oldular.
FENERBAHÇE GEÇEN SEZON ÇOK HIRÇINDI
Geçen sezon 9 kırmızı kart gören Fenerbahçe, en hırçın takımlardan biri olmuştu.
3 GÜNLÜK TATİL BİTTİ... FENER'DE MESAİ BAŞLADI
Fenerbahçe 3 günlük tatilin ardından ligin 8. haftasında Denizli ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Milli takımda bulunan oyuncular antrenmana katılmadı. 1.5 saatlik idmanın ardından bireysel çalışmalar yapıldı.
FENERBAHÇE GEÇEN SEZON ÇOK HIRÇINDI
Geçen sezon 9 kırmızı kart gören Fenerbahçe, en hırçın takımlardan biri olmuştu.
3 GÜNLÜK TATİL BİTTİ... FENER'DE MESAİ BAŞLADI
Fenerbahçe 3 günlük tatilin ardından ligin 8. haftasında Denizli ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Milli takımda bulunan oyuncular antrenmana katılmadı. 1.5 saatlik idmanın ardından bireysel çalışmalar yapıldı.
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