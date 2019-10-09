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'de en centilmen takım

'de 7 haftada 316 sarı, 22 de çıktı. 8 gören ligin en centilmen takımı oldu. Geçen sezon 9 kırmızı kart gören Fenerbahçe, en hırçın takımlardan biri olmuştu.

En centilmen takım Fenerbahçe
Milli maçlar nedeniyle ara verilen ligde geride kalan 7 haftada 316 sarı, 22 de çıktı. Bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve mağlubiyet alan , tüm maçlarını 11 kişi tamamlarken, sadece 8 gördü. Bu verilerle Fenerbahçe ligin en centilmen takımı oldu. Fenerbahçe'nin yanı sıra lider , , Rizespor, Demir Grup Sivasspor, , ve , ilk 7 haftada kırmızı kart görmeyen takımlar oldular.

FENERBAHÇE GEÇEN SEZON ÇOK HIRÇINDI
Geçen sezon 9 kırmızı kart gören Fenerbahçe, en hırçın takımlardan biri olmuştu.



3 GÜNLÜK TATİL BİTTİ... FENER'DE MESAİ BAŞLADI
Fenerbahçe 3 günlük tatilin ardından ligin 8. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Milli takımda bulunan oyuncular antrenmana katılmadı. 1.5 saatlik idmanın ardından bireysel çalışmalar yapıldı.




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