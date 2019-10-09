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Başkanı : Lağım fareleri saldırıyor

Başkanı , “Terim ile aramda sorun yok. Bir bardak suda fırtına kopartanların bize tabiri caizse lağım fareleri için nasıl saldırdığına tanıklık ediyoruz” dedi.

Lağım fareleri saldırıyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair çok sert açıklamalar yaptı. Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'le aralarında hiçbir sorun olmadığını belirtti.

DERDİMİZ TERİM OLSUN!
Başkan Cengiz, "Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, belli şer cephelerinin tabiri caizse lağım farelerinin nasıl saldırdığını, gerek yönetimimize gerek hocamıza şaşkınlıkla izledik. Bizim asla gibi bir derdimiz olmaz. O bizim onurumuz olur, gururumuz olur, başarılarımızın ikonu olur. Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok" ifadelerini kullandı Başkan Cengiz açıklamalarına şu şekilde devam etti:

AKLIMDA BAŞKA ŞEY VAR
Biz hocalarımıza hiç müdahale etmeyiz, Hele Fatih hocaya hiç etmeyiz. Biz Fatih hocamızın değerini biliyoruz. Buradan size ekmek çıkmaz. Onun değerinin futbolcular tarafından da kavranarak sahada ölümüne mücadele eden bir olmasını diliyoruz. "Herkes vazifesini yapacak sözünü söylerken bile aklımda , Konut, Ziraat Bankası ve ile yapılacak görüşmeler var..."



CENAZEDE BİRLİK TABLOSU
Galatasaray idari menajeri Şükrü Hanedar'ın vefat eden babası Ömer Hanedar'ın cenaze törenine yöneticiler ve Terim de katıldı. Başkan Cengiz ve Terim cenazede sohbet ettiler.



İYİ TEKLİF GELİRSE "SATIN" TALİMATI
Terim, Belhanda ve Feghouli için iyi bir teklif gelmesi dudrumunda satılabileceğini yönetime iletti.
Teknik patron Fatih Terim'den performansından memnun olmadağı iki isim olan Belhanda ve Feghouli için yönetime açık çek... Tecrübeli teknik adamın, yönetime Belhanda ve Feghouli için "Eğer iyi teklif varsa, kulübün de menfaatleri söz konusuyla 2 oyuncu da satıbabilir" dediği öğrerinildi.

SİVAS MAÇI İÇİN START BUGÜN VERİLİYOR
Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda ile berabere kalan Galatasaray, yaptığı 3 günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına bugün 18.00'de başlıyor. Milli oyuncular bu antrenmanda yer almayacak.




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