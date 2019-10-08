Hukuk Müşavirliği'nce 08.10.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 04.10.2019 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 04.10.2019 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü FEYYAZ UÇAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 04.10.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi HALDUN KİLİT'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi FİKRET ÖZTÜRK'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KAPLAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Kulübü'nün 06.10.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Kulübü futbolcusu GÜRAY VURAL'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 06.10.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.10.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.10.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

11- ALTAY Kulübü'nün 04.10.2019 tarihinde oynanan ALTAY-BURSASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- AKHİSARSPOR Kulübü antrenör RİYAZ MURAT ÖZDURAN'ın 05.10.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu BEYKAN ŞİMŞEK'in 06.10.2019 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- HATAYSPOR Kulübü'nün 06.10.2019 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 5/1-c. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü Başkanı NİHAT TAZEARSLAN'ın aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 08.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 06.10.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü futbolcusu MEHMET MURAT UÇAR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 06.10.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü Başkanı MURAT SANCAK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c uyarınca ve "cezaya uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. (halihazırda cezalı)

18- ERGENE VELİMEŞESPOR Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞESPOR-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- SARIYER Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan SARIYER-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- PENDİKSPOR Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-BAŞKENT AKADEMİ FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- BAŞKENT AKADEMİ FK futbolcusu KEREM ŞERAS'ın 05.10.2019 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-BAŞKENT AKADEMİ FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. ve Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü görevlisi İSA GÜZEL'in aynı müsabakadaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. Maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi uyarınca 08.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü görevlisi EMİN ACAR'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 08.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

26- ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu CANBERK ÖZÇAKIR'ın 05.10.2019 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 08.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu MUSTAFA SERKAN KOPARAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu ALİCAN TEZ'in 05.10.2019 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR- BELEDİYE DERİNCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- KOZANSPOR FK futbolcusu İLHAN ASLANOĞLU'nun 05.10.2019 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-KOZANSPOR FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ENVER ŞEN'in 05.10.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KOCAELİSPOR Kulübü kaleci antrenörü TURAN KAYNAR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 06.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KOCAELİSPOR Kulübü futbolcusu BURAK SÜLEYMAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 06.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-YOZGATSPOR 1959 FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- SOMASPOR Kulübü idarecisi SUAT GÜNDOĞAN'ın 05.10.2019 tarihinde oynanan SOMASPOR-1954 KELKİT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

36- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan SOMASPOR-1954 KELKİT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-MUĞLASPOR. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.