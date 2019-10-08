Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 08.10.2019 15:42
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 15:42

Son dakika haberi: 'da teknik direktör 'le yollar ayrıldı

Bir son dakika haberi 'dan geldi... Denizlispor'da yönetim kurulu alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika haberi: Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz'le yollar ayrıldı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri