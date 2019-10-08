Denizlispor'da yönetim kurulu alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Denizlispor'da yönetim kurulu alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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