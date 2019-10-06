G.Saray Doğa Sigorta Bahçeşehir’i devirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta evinde Bahçeşehir Koleji'ni 85-76'lık skorla mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'da Auguste 30 sayıyla kaydetti. Günün diğer maçılarında TOFAŞ sahasında İTÜ'yü 123-80, Frutti Extra Bursaspor ise Darüşşafaka'yı 81-63 yendi.
TOTTENHAM HEM MAÇI HEM DE LLORİS'İ KAYBETTİ
İngiltere Premier Lig'de Brighton evinde Tottenham'ı 3-0 mağlup etti. Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris'in mücadele sırasında kolu kırıldı. Lloris, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.
İLK HAFTANIN MVP'Sİ CSKA'LI MİKE JAMES
THY Euroleague'in ilk haftasının en değerli oyuncusu CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James seçildi. Valencia maçında 20 sayı, 5 asist ve 2 ribaund üreten yıldız oyuncu bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.
LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Sivasspor, Ankaragücü'nü saat 14.00'te konuk ederken 19.00'da G.Antep, B.Şehir'i ağırlayacak.
DİYADİN'İN CEZASI ONANDI
Tahkim, A.Gücü'nün hocası Metin Diyadin'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasını onadı.
BANDIRMA'DA TRANSFER
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, ABD'li oyuncu Ian Hummer ile anlaştı. Hummer geçen sezon Nizhny'de oynamıştı.
TOTTENHAM HEM MAÇI HEM DE LLORİS'İ KAYBETTİ
İngiltere Premier Lig'de Brighton evinde Tottenham'ı 3-0 mağlup etti. Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris'in mücadele sırasında kolu kırıldı. Lloris, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.
İLK HAFTANIN MVP'Sİ CSKA'LI MİKE JAMES
THY Euroleague'in ilk haftasının en değerli oyuncusu CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James seçildi. Valencia maçında 20 sayı, 5 asist ve 2 ribaund üreten yıldız oyuncu bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.
LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Sivasspor, Ankaragücü'nü saat 14.00'te konuk ederken 19.00'da G.Antep, B.Şehir'i ağırlayacak.
DİYADİN'İN CEZASI ONANDI
Tahkim, A.Gücü'nün hocası Metin Diyadin'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasını onadı.
BANDIRMA'DA TRANSFER
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, ABD'li oyuncu Ian Hummer ile anlaştı. Hummer geçen sezon Nizhny'de oynamıştı.
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