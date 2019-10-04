Kanarya yenilgiyle başladı

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu THY Euroleague'de normal sezon başladı. Zorlu Real Madrid deplasmanına çıkan Fenerbahçe Beko parkeden 81-77'lik yenilgiyle ayrıldı. Temsilcimizde yeni transferlerden Nando De Colo 24 sayı 4 ribaundla yıldızlaştı. Derrick Williams da 19 sayı 8 ribaund üretti. Ancak bu çabalar mağlubiyeti engelleyemedi. Real Madrid'te 19 sayı atan Jeff Taylor en skorer isim oldu. Anthony Randolph da 15 sayıyla mücadele etti.
FENERBAHÇE BEKO'YA 5 MAÇ CEZA VERİLDİ
Basketbol Federasyonu Fenerbahçe Beko'ya, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes maçında yaşanan olaylardan dolayı 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
FENERBAHÇE BEKO'YA 5 MAÇ CEZA VERİLDİ
Basketbol Federasyonu Fenerbahçe Beko'ya, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes maçında yaşanan olaylardan dolayı 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
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