Ülkemizde uzun süre forma giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, 31 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Isaac son olarak ABD 2. Lig takımı Austin Bold'da forma giyiyordu. Nijeryalı futbolcu, G.Birliği, Trabzonspor, Manisaspor ve Antalyaspor'da oynamıştı.
İNŞALLAH G.SARAY MAÇI ÇIKIŞ MAÇIMIZ OLUR
G.Birliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "6 maçta 2 puan bize yakışmıyor. İnşallah Galatasaray karşılaşması bizim için çıkış maçı olur. İyi skor alıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz. Bu maçta farklı format düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE BEKO'YA 5 MAÇ CEZA VERİLDİ
Basketbol Federasyonu Fenerbahçe Beko'ya, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes maçında yaşanan olaylardan dolayı 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
MALATYA-DENİZLİSPOR
Süper Lig'de bugün Yeni Malatyaspor evinde Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. TFF 1. Lig'de ise Altay ile Bursaspor saat 19.00'da kapışacak.
MİLLİLER ZİRVE YAPTI
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda 18 bin kişinin izlediği ABD-Türkiye maçı, salonda en fazla seyircinin takip ettiği karşılaşma oldu.
FIGUEREDO'YA CEZA!
FIFA Etik Kurulu, eski FIFA Başkan Yardımcısı Uruguaylı Eugenio Figueredo'ya rüşvet gerekçesiyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdi.
A.EFES-BARCELONA
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi ilk maçında bugün İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da start alacak.
İNŞALLAH G.SARAY MAÇI ÇIKIŞ MAÇIMIZ OLUR
G.Birliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "6 maçta 2 puan bize yakışmıyor. İnşallah Galatasaray karşılaşması bizim için çıkış maçı olur. İyi skor alıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz. Bu maçta farklı format düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE BEKO'YA 5 MAÇ CEZA VERİLDİ
Basketbol Federasyonu Fenerbahçe Beko'ya, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes maçında yaşanan olaylardan dolayı 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
MALATYA-DENİZLİSPOR
Süper Lig'de bugün Yeni Malatyaspor evinde Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. TFF 1. Lig'de ise Altay ile Bursaspor saat 19.00'da kapışacak.
MİLLİLER ZİRVE YAPTI
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda 18 bin kişinin izlediği ABD-Türkiye maçı, salonda en fazla seyircinin takip ettiği karşılaşma oldu.
FIGUEREDO'YA CEZA!
FIFA Etik Kurulu, eski FIFA Başkan Yardımcısı Uruguaylı Eugenio Figueredo'ya rüşvet gerekçesiyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdi.
A.EFES-BARCELONA
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi ilk maçında bugün İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da start alacak.
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