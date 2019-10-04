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Başkentte forma Andone'nin! kulübeye...

, önünde ileri uçta ve Andone’yi oynatacak. Son haftalardaki performansı eleştiri konusu olan ve fiziki düşüş yaşayan yedek kalacak.

Başkentte forma Andone'nin
PSG önünde yenilgi yaşamasına rağmen iyi bir sınav veren 'da gözler Gençlerbirliği mücadelesine çevrildi.

BEKLER DEĞİŞİYOR
Teknik direktör Fatih Terim son haftalardaki performansı eleştiri konusu olan ve fiziki düşüş yaşayan Ryan Babel'i kulübeye gönderecek.



Hollandalı yıldızın yerine Falcao'nun yanında Florin Andone oynayacak. Terim'in solda Nagatomo'nun şerine Ömer, Mariano'nun yerine de Şener'i oynatması bekleniyor.

CİMBOM BUGÜN ANKARA YOLCUSU
G.Saray, karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Sarı-Kırmızılılar bugün sabah yapılacak idmanın ardından özel uçakla 'ya hareket edecek.



BELHANDA KADROYA ALINMAYACAK
Çene kemiğindeki kırık nedeniyle F.Bahçe ve PSG önünde maskeyle oynayan Belhanda dinlendirilecek. Faslı yıldızın G.Birliği maçının kadrosuna alınması beklenmiyor.



DENİZLİ'NİN ARDINDAN KAYIPLARDA!
Hazırlık kampının yıldızı olan Jimmy Durmaz 11'i unuttu. Son olarak Denizli'de oynanan ligin ilk maçında 11'de olan yıldız futbolcu, uzun süredir kulübeden çıkamıyor.



İYİ DURUMDA DEĞİLİM!
Sözleşmesi dondurulan Martin Linnes, Norveç basınına konuştu. Yıldız futbolcu, "İyi durumda değilim. döneminin son gününde ortaya çıkan bu durum, kendime yeni bir kulüp bulmamı da olanaksız kıldı" ifadesini kullandı.

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