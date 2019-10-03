TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin spor ekranı TRT Spor, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TRT Spor, futbol programlarını bundan sonra maç görüntüleriyle birlikte ekrana getirecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri ile birlikte, canlı maç yayınları da TRT Radyo 1'de futbolseverler ile buluşacak.