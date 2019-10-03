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  • 03.10.2019 23:12
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 23:12

ve TFF 1. Lig özetleri Spor'da yayınlacak

da ve TFF 1. Lig maç özetleri Spor'dan yayınlanacak. Konuya ilişkin açıklama yapan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "'nin spor ekranı , 6 haftalık futbol hasretine son veriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor ekranlarında" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT'de yayınlacak

Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'nin spor ekranı , 6 haftalık hasretine son veriyor. ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TRT Spor, futbol programlarını bundan sonra maç görüntüleriyle birlikte ekrana getirecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri ile birlikte, canlı maç yayınları da TRT Radyo 1'de futbolseverler ile buluşacak.

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