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’nda 4. tur kuraları çekiliyor! de kura çekiminde yer alacak

’nda 4. tur kuraları bugün çekilecek... ’in ve kupanın iddialı takımlarından de kura çekiminde yer alacak...

KUPADA FENER ZAMANI
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Kuraya 54 takım katılacak. Kuraya Alanyaspor, Antalyaspor, Ç.spor, Sivasspor, , Kayserispor, Konyaspor ve Ankaragücü takımları dışında 3. eleme turunu geçen 46 takım katılacak. İşte o takımlar:

Bayburt Özel idare, Denizlispor, İnegöl, Görele, , Tepecikspor, Hekimoğlu Trabzon, Başkent Akademi, Niğde Anadolu, Kemer, Bandırma, Bodrum, Tuzla, Kastamonu, Kırklareli, Eyüp, Turgutlu, Menemen, Manisa, Van, Adana, İçel İY., Amed, ., Altınordu, Erzincan, Kasımpaşa, Payas, Altay, Keçiörengücü, Erzurum, Karacabey, Erokspor, Sancaktepe, Bursaspor, İstanbulspor, Karagümrük, Diyarbekir, Tarsus İY., Gümüşhane, , Göztepe, Gaziantep, Siirt İl Özel İdare, G.Birliği, Çankırıspor.


KURAYA GİRECEK TAKIMLAR

FENERBAHÇE

ALANYASPOR

ANTALYASPOR

ÇAYKUR RİZE

SİVASSPOR

KAYSERİSPOR

KONYASPOR

ANKARAGÜCÜ

GÖZTEPE

G.BİRLİĞİ

DENİZLİSPOR

KASIMPAŞA

GAZİANTEP

BURSASPOR

İSTANBULSPOR

ALTINORDU

ERZURUM

BAYBURT Ö.İ.

SAMSUNSPOR

K.GÜMRÜK

ALTAY

H.TRABZON

B.AKADEMİ

NİĞDE ANA.

KEMERSPOR

BANDIRMA

BODRUM

TUZLASPOR

KASTAMONU

KIRKLARELİ

EYÜPSPOR

TURGUTLU

MENEMEN

MANİSASPOR

VAN

ADANASPOR

İÇEL İ.Y.

AMEDSPOR

SİVAS BEL.

ERZİNCAN

PAYASSPOR

TEPECİK

KEÇİÖRENGÜCÜ

İNEGÖLSPOR

KARACABEY

EROKSPOR

SANCAKTEPE

DİYARBEKİR

TARSUS İY.

GÜMÜŞHANE

BAYRAMPAŞA

GÖRELE

SİİRT İL Ö.İ.



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