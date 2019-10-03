Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Kuraya 54 takım katılacak. Kuraya Alanyaspor, Antalyaspor, Ç.Rizespor, Sivasspor, Fenerbahçe, Kayserispor, Konyaspor ve Ankaragücü takımları dışında 3. eleme turunu geçen 46 takım katılacak. İşte o takımlar:
Bayburt Özel idare, Denizlispor, İnegöl, Görele, Samsunspor, Tepecikspor, Hekimoğlu Trabzon, Başkent Akademi, Niğde Anadolu, Kemer, Bandırma, Bodrum, Tuzla, Kastamonu, Kırklareli, Eyüp, Turgutlu, Menemen, Manisa, Van, Adana, İçel İY., Amed, Sivas Bel., Altınordu, Erzincan, Kasımpaşa, Payas, Altay, Keçiörengücü, Erzurum, Karacabey, Erokspor, Sancaktepe, Bursaspor, İstanbulspor, Karagümrük, Diyarbekir, Tarsus İY., Gümüşhane, Bayrampaşa, Göztepe, Gaziantep, Siirt İl Özel İdare, G.Birliği, Çankırıspor.
KURAYA GİRECEK TAKIMLAR
FENERBAHÇE
ALANYASPOR
ANTALYASPOR
ÇAYKUR RİZE
SİVASSPOR
KAYSERİSPOR
KONYASPOR
ANKARAGÜCÜ
GÖZTEPE
G.BİRLİĞİ
DENİZLİSPOR
KASIMPAŞA
GAZİANTEP
BURSASPOR
İSTANBULSPOR
ALTINORDU
ERZURUM
BAYBURT Ö.İ.
SAMSUNSPOR
K.GÜMRÜK
ALTAY
H.TRABZON
B.AKADEMİ
NİĞDE ANA.
KEMERSPOR
BANDIRMA
BODRUM
TUZLASPOR
KASTAMONU
KIRKLARELİ
EYÜPSPOR
TURGUTLU
MENEMEN
MANİSASPOR
VAN
ADANASPOR
İÇEL İ.Y.
AMEDSPOR
SİVAS BEL.
ERZİNCAN
PAYASSPOR
TEPECİK
KEÇİÖRENGÜCÜ
İNEGÖLSPOR
KARACABEY
EROKSPOR
SANCAKTEPE
DİYARBEKİR
TARSUS İY.
GÜMÜŞHANE
BAYRAMPAŞA
GÖRELE
SİİRT İL Ö.İ.
ÇANKIRI
Bayburt Özel idare, Denizlispor, İnegöl, Görele, Samsunspor, Tepecikspor, Hekimoğlu Trabzon, Başkent Akademi, Niğde Anadolu, Kemer, Bandırma, Bodrum, Tuzla, Kastamonu, Kırklareli, Eyüp, Turgutlu, Menemen, Manisa, Van, Adana, İçel İY., Amed, Sivas Bel., Altınordu, Erzincan, Kasımpaşa, Payas, Altay, Keçiörengücü, Erzurum, Karacabey, Erokspor, Sancaktepe, Bursaspor, İstanbulspor, Karagümrük, Diyarbekir, Tarsus İY., Gümüşhane, Bayrampaşa, Göztepe, Gaziantep, Siirt İl Özel İdare, G.Birliği, Çankırıspor.
KURAYA GİRECEK TAKIMLAR
FENERBAHÇE
ALANYASPOR
ANTALYASPOR
ÇAYKUR RİZE
SİVASSPOR
KAYSERİSPOR
KONYASPOR
ANKARAGÜCÜ
GÖZTEPE
G.BİRLİĞİ
DENİZLİSPOR
KASIMPAŞA
GAZİANTEP
BURSASPOR
İSTANBULSPOR
ALTINORDU
ERZURUM
BAYBURT Ö.İ.
SAMSUNSPOR
K.GÜMRÜK
ALTAY
H.TRABZON
B.AKADEMİ
NİĞDE ANA.
KEMERSPOR
BANDIRMA
BODRUM
TUZLASPOR
KASTAMONU
KIRKLARELİ
EYÜPSPOR
TURGUTLU
MENEMEN
MANİSASPOR
VAN
ADANASPOR
İÇEL İ.Y.
AMEDSPOR
SİVAS BEL.
ERZİNCAN
PAYASSPOR
TEPECİK
KEÇİÖRENGÜCÜ
İNEGÖLSPOR
KARACABEY
EROKSPOR
SANCAKTEPE
DİYARBEKİR
TARSUS İY.
GÜMÜŞHANE
BAYRAMPAŞA
GÖRELE
SİİRT İL Ö.İ.
ÇANKIRI
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