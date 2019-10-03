Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimine 3. turda rakiplerini eleyen takımların yanı sıra, Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım katılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi kanalda? 2019 ZTK 4. tur maçları ne zaman? İşte ayrıntılar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi bugün saat 11.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Kura çekimi, a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Kupaya, Süper Lig'den F.Bahçe, Alanya, Antalya, Rize, Sivas, Kayseri, Konya ve A.Gücü ile tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım katılacak.

Maçlar tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HAKKINDA

Ziraat Türkiye Kupası, 1962 yılından beri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen futbol müsabaka organizasyonudur.

1962-1963 sezonundan itibaren başlayan organizasyonun ilk adı Türkiye Kupası idi fakat 1980'de organizasyonun adı Federasyon Kupası olarak değiştirildi. 1992 yılında ise yeniden Türkiye Kupası adını aldı.

Futbol turnuvasına profesyonel liglerde takımı olmayan ev Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek 32 takım, 3. Lig'den 54 takım, 2. Lig'den 37 takım, 1. Lig'den 18 takım ve Süper Lig'den 18 takım katılmaktadır.

Ön eleme turu maçları TFF tarafından belirlenir ve Bölgesel Amatör Lig'den katılan 32 takım arasında oynanmaktadır. Tek maç eleme usülüne göre oynanan maçlarda kazanan 16 takım bir sonraki tura atlar.

Birinci eleme turu, ön eleme turundan gelen 16 takım ile 3. Lig'den 54 takımın karşılaşmasıyla yapılır. Maçlar tek maç eleme usülüyle oynanmaktadır ve kazanan 35 takım tur atlar.

İkinci eleme turu, birinci eleme turu maçlarından gelen 35 takım ile 2. Lig'den 37 takım arasında oynanır. Müsabakaları kazanan 49 takım tur atlar.

Üçüncü eleme turu, ikinci eleme turu maçlarını kazanan 49 takım ile Süper Lig'i 6, 7, 8, 9, 10. sırada bitiren 5 takım arasında oynanır. Müsabakaları kazanan 27 takım tur atlayarak gruplara kalır.

Gruplarda tur atlayan 27 takım ve Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren takımlar arasında 4'er takımdan oluşan 8 grup halinde çift devreli olarak oynanır. Maçlar sonucunda gruplarda ilk 2 sırada bulunan takımlar son 16 turuna geçiş yapar.

Son 16 turunda takımlar çapraz olarak eşleşir ve maçlar grup birincilerinin sahalarında oynanır. Kazanan 8 takım çeyrek finale kalır.