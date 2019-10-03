THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon, bugün başlayacak. Organizasyonda, ilk 8'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak. Lig sıralamasına göre çeyrek final eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde gerçekleştirilecek.
Temsilcilerimizden F.Bahçe bugün saat 22.00'de Real Madrid'e konuk olacak.
DENİZBANK SPONSOR OLDU
Denizbank Euroleague Basketball ile Global Sponsorluk anlaşması imzaladı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Basketbol sevgisinin toplumun geniş kesimleriyle buluşması için katkı sağlıyoruz" dedi.
Temsilcilerimizden F.Bahçe bugün saat 22.00'de Real Madrid'e konuk olacak.
DENİZBANK SPONSOR OLDU
Denizbank Euroleague Basketball ile Global Sponsorluk anlaşması imzaladı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Basketbol sevgisinin toplumun geniş kesimleriyle buluşması için katkı sağlıyoruz" dedi.
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