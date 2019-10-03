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EuroLeague start alıyor

Avrupa unun en büyük heyecanı olan EuroLeague bugün start alacak. 'nde ilk 8'e giren takımlar e yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adını 'e yazdıracak. Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak.

Euroleague start alıyor
THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon, bugün başlayacak. Organizasyonda, ilk 8'e giren takımlar e yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adını 'e yazdıracak. Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak. Lig sıralamasına göre çeyrek final eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde gerçekleştirilecek.

Temsilcilerimizden F.Bahçe bugün saat 22.00'de Real Madrid'e konuk olacak.

DENİZBANK SPONSOR OLDU
Denizbank Euroleague Basketball ile Global Sponsorluk anlaşması imzaladı. DenizBank Genel Müdürü , " sevgisinin toplumun geniş kesimleriyle buluşması için katkı sağlıyoruz" dedi.

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