Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, Avrupa Ligi'nde Basel ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalar yaptı. Karaman, "Güçlü ve saygı duyduğumuz bir takımla karşılaşacağız. Avrupa'da biz de varız mesajını vermek için çok önem arzeden bir karşılaşma" diye konuştu..
SAKATLIKLARDAN DEM VURDU
Karaman, "Sezon başı istemediğimiz sıkıntılar yaşadık. Lig ve Avrupa maçları düşünüldüğünde zorluklar yaşadık. Bazı oyuncularımıza fazla yüklendik, haklarını helal etsinler" dedi.
BU FORMAYLA HER MAÇ ÖNEMLİ
Ünal hoca, "Trabzonspor formasıyla çıkılan her maç önemlidir. Ligi de Avrupa'yı farklı düşünemem. İşimizin zor olduğunu biliyorum ancak elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
MAKSİMUM VERİM ALACAĞIZ
Karaman, "Maksimum verimlilikle bizi mutlu edecek bir son hedefliyoruz. Kazandığı toplarla, kontra atak oynayabilen agresif bir takım ama biz de öyle olacağız" dedi.
DERBİ 11'İ BOZULMUYOR
Ünal Karaman, Beşiktaş'ı 4-1 yenen takımda değişiklik yapmayacak. Başarılı hoca derbinin sürpriz isimlerinden Kamil Ahmet'i yine orta alanın sağında görevlendirecek.
STURRİGDE YİNE 2. YARI
Tam hazır olmayan Daniel Sturridge, Basel önünde de ikinci yarıda görev alacak.
TRABZON HER YERDE ZİRVE İÇİN OYNAR!
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olduğu her yerde zirve için oynar. Bu grupta yenemeyeceğimiz takım yok" ifadesini kullandı...
Basel'e karşı kritik bir sınav verecek olan Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan iddialı açıklamalar geldi. Doğan, "Trabzonspor olduğu her yerde zirve için oynar. Basel ilk maçta gücünü gerçek anlamda gösterdi. Krasnodar'a karşı 5-0'lık galibiyet gerçekten çok önemli. Kendi oyununu ortaya koyan Trabzonspor'un kendi evinde grupta yenemeyeceği bir takım yok. "Ünal hocamızla yönetim olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık, yaşamayız da" diye konuştu.
TRABZON'A TRİBÜN CEZASI
S.Prag maçında atılan maddeler cezaya yol açtı.
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası aldı. UEFA Disiplin Kurulu atılan maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verildiği açıkladı.
SAKATLIKLARDAN DEM VURDU
Karaman, "Sezon başı istemediğimiz sıkıntılar yaşadık. Lig ve Avrupa maçları düşünüldüğünde zorluklar yaşadık. Bazı oyuncularımıza fazla yüklendik, haklarını helal etsinler" dedi.
BU FORMAYLA HER MAÇ ÖNEMLİ
Ünal hoca, "Trabzonspor formasıyla çıkılan her maç önemlidir. Ligi de Avrupa'yı farklı düşünemem. İşimizin zor olduğunu biliyorum ancak elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
MAKSİMUM VERİM ALACAĞIZ
Karaman, "Maksimum verimlilikle bizi mutlu edecek bir son hedefliyoruz. Kazandığı toplarla, kontra atak oynayabilen agresif bir takım ama biz de öyle olacağız" dedi.
DERBİ 11'İ BOZULMUYOR
Ünal Karaman, Beşiktaş'ı 4-1 yenen takımda değişiklik yapmayacak. Başarılı hoca derbinin sürpriz isimlerinden Kamil Ahmet'i yine orta alanın sağında görevlendirecek.
STURRİGDE YİNE 2. YARI
Tam hazır olmayan Daniel Sturridge, Basel önünde de ikinci yarıda görev alacak.
TRABZON HER YERDE ZİRVE İÇİN OYNAR!
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olduğu her yerde zirve için oynar. Bu grupta yenemeyeceğimiz takım yok" ifadesini kullandı...
Basel'e karşı kritik bir sınav verecek olan Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan iddialı açıklamalar geldi. Doğan, "Trabzonspor olduğu her yerde zirve için oynar. Basel ilk maçta gücünü gerçek anlamda gösterdi. Krasnodar'a karşı 5-0'lık galibiyet gerçekten çok önemli. Kendi oyununu ortaya koyan Trabzonspor'un kendi evinde grupta yenemeyeceği bir takım yok. "Ünal hocamızla yönetim olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık, yaşamayız da" diye konuştu.
TRABZON'A TRİBÜN CEZASI
S.Prag maçında atılan maddeler cezaya yol açtı.
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası aldı. UEFA Disiplin Kurulu atılan maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verildiği açıkladı.
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