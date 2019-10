rabzon

Teknik Direktörü Avrupa Ligi 'ndeile oynayacakları maç öncesinde açıklamalar yaptı., "Güçlü ve saygı duyduğumuz bir takımla karşılaşacağız.biz de varız mesajını vermek için çok önem arzeden bir karşılaşma" diye konuştu.."Sezon başı istemediğimiz sıkıntılar yaşadık. Lig ve Avrupa maçları düşünüldüğünde zorluklar yaşadık. Bazı oyuncularımıza fazla yüklendik, haklarını helal etsinler" dedi.hoca, " Trabzonspor formasıyla çıkılan her maç önemlidir. Ligi de Avrupa'yı farklı düşünemem. İşimizin zor olduğunu biliyorum ancak elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu."Maksimum verimlilikle bizi mutlu edecek bir son hedefliyoruz. Kazandığı toplarla, kontra atak oynayabilen agresif bir takım ama biz de öyle olacağız" dedi.'ı 4-1 yenen takımda değişiklik yapmayacak. Başarılı hoca derbinin sürpriz isimlerinden'i yine orta alanın sağında görevlendirecek.Tam hazır olmayan Daniel Sturridge , Basel önünde de ikinci yarıda görev alacak.Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan , "Trabzonspor olduğu her yerde zirve için oynar. Bu grupta yenemeyeceğimiz takım yok" ifadesini kullandı...'e karşı kritik bir sınav verecek olan'da başkan yardımcısı'dan iddialı açıklamalar geldi., "Trabzonspor olduğu her yerde zirve için oynar. Basel ilk maçta gücünü gerçek anlamda gösterdi. Krasnodar 'a karşı 5-0'lık galibiyet gerçekten çok önemli. Kendi oyununu ortaya koyan'un kendi evinde grupta yenemeyeceği bir takım yok. "Ünal hocamızla yönetim olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık, yaşamayız da" diye konuştu.S.Prag maçında atılan maddeler cezaya yol açtı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası aldı. UEFA Disiplin Kurulu atılan maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verildiği açıkladı.