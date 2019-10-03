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  • 03.10.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 11:29

maçı hangi kanalda? 2019 UEFA Avrupa Ligi ne zaman, saat kaçta?

maçına saatler kaldı. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda ikinci maçına çıkacak Trabzonspor, Basel karşısında galibiyet arayaca. Trabzonspor bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 131. maçına çıkacak. Peki, hangi kanalda? 2019 UEFA Avrupa Ligi ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor-Basel maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'nin Basel ekibini konuk edecek. Tarihinde ilk kez İsviçre takımına karşı mücadele edecek Trabzonspor, karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Basel maçı bugün saat 21.50'de başlayacak. İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımını 5-0 yenerek ilk hafta sonunda lider durumda bulunan Basel karşısında kazanmayı hedefliyor.

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