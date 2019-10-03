Şampiyonluk vurgusu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Koç yazısında, "Takımımızın gösterdiği hırs, azim ve 90 dakika boyunca sahada görmek istediğimiz Fenerbahçe'nin her geçen gün daha da oturan bir sistemle var olması, camiamızı gün geçtikçe daha da kenetliyor, 29. şampiyonluğumuza olan inancımızı kuvvetlendiriyor" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE TAHKİM'E GİDİYOR!
F.Bahçe, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında "Kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvurusunun reddedilmesinin ardından TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.
KANARYA'DA DURMAK YOK
Fenerbahçe, cuma günü evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda koordinasyon ve çabukluk çalışması yapıldı. Çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.
VICTOR MOSES ARADAN SONRA
F.Bahçe'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor Ersun Yanal'ın ona milli ara sonrası şans vermesi bekleniyor.
LİGDE KOLAY MAÇ YOK!
Sarı-lacivertli takımın yıldız isimlerinden Ozan Tufan, cuma günü karşılaşacakları Antalya maçının zor geçeceği ve ligde kolay maç olmadığını belirtti.
BU TARAFTAR EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR
Alman yıldız Max Kruse, Fenerbahçe taraftarını öve öve bitiremedi. İyi bir takım olduklarını ve taraftarlarıyla mükemmel bir şekilde bütünleştiklerini belirten Kruse, "Taraftarımız herşeyin en güzelini hak ediyor" dedi.
SADIK ARAYIŞLARA BAŞLADI!
Fenerbahçe'de ilk 11'e giremeyen ve kulübeye mahkum olan Sadık Çiftpınar'ın devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi. Tecrübeli stoperin Zanka ve Rami transferleri sonrasında forma umudu kalmadı.
FENERBAHÇE TAHKİM'E GİDİYOR!
F.Bahçe, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında "Kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvurusunun reddedilmesinin ardından TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.
KANARYA'DA DURMAK YOK
Fenerbahçe, cuma günü evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda koordinasyon ve çabukluk çalışması yapıldı. Çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.
VICTOR MOSES ARADAN SONRA
F.Bahçe'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor Ersun Yanal'ın ona milli ara sonrası şans vermesi bekleniyor.
LİGDE KOLAY MAÇ YOK!
Sarı-lacivertli takımın yıldız isimlerinden Ozan Tufan, cuma günü karşılaşacakları Antalya maçının zor geçeceği ve ligde kolay maç olmadığını belirtti.
BU TARAFTAR EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR
Alman yıldız Max Kruse, Fenerbahçe taraftarını öve öve bitiremedi. İyi bir takım olduklarını ve taraftarlarıyla mükemmel bir şekilde bütünleştiklerini belirten Kruse, "Taraftarımız herşeyin en güzelini hak ediyor" dedi.
SADIK ARAYIŞLARA BAŞLADI!
Fenerbahçe'de ilk 11'e giremeyen ve kulübeye mahkum olan Sadık Çiftpınar'ın devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi. Tecrübeli stoperin Zanka ve Rami transferleri sonrasında forma umudu kalmadı.
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