M edipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Mönchengladbach maçı öncesi basın mensuplarının önüne çıktı. Tecrübeli hoca, "Rize galibiyeti bize büyük moral oldu. Takım olarak iyi durumdayız. Mönchengladbach Alman ekolünün iyi bir temsilcisi. Hedefimiz 3 puanı almak" dedi.



22 KARŞILAŞMADA 3 KEZ GÜLEBİLDİ

Bu akşam Mönchengladbach önüne çıkacak olan Başakşehir'in Avrupa karnesi kötü... Başakşehir 21 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.