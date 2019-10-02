Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal dün önemli açıklamalarda bulundu. Yanal, "Maçı tekrar izledim. Galibiyeti biz kaçırdık diyen Terim'e cevap olarak, "Galatasaray'ın Lemina ve Nagatomo ile 2 pozisyonu var. Hepsi bu. Bizim pozisyonlar ortada. Galibiyeti kazıran biziz" dedi.
JAILSON'A ÖVGÜ YAĞMURU...
Stoperde Zanka ile Jailson'un performansından memnun olduğunu söyleyen Yanal, şunları söyledi: "Jalison'un hava hakimiyeti ve pozisyon bilgisi olsa zaten 50 milyon Euro eder"
TOLGA MİLLİ TAKIMI HAK EDİYOR
"Tolga'nın sakatlığından dönebilen çok az futbolcu var. Ama Tolga şu anda bile maçlarda 11 km'nin altında koşmuyor. Geçen yıl tüm maç toplantılanda vardı. İnşallah milli takıma da çağrılır"
OZAN KENDİNE GÜZEL BİR HAYAT KURDU
"Geçen sezon kendi maçımızdan sonra bile Ozan'ı arıyordum. Ozan aklımdaydı. Sergen hoca ona Alanya'ya inanılmaz bir disiplin getirdi. Şimdi Ozan kendisine güzel bir hayat kurdu."
YANAL MOSES'IN TAPUSUNU İSTEDİ
Moses'in takım içi uyumu, davranışları ve ortaya koyduğu performansından oldukça memnun olan Ersun Yanal'ın Comolli'den Moses'ı sene sonunda bonservisiyle birlikte alınmasını istediği öğrenildi. Moses'ın sezon sonundan itibaren Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
JAILSON'A ÖVGÜ YAĞMURU...
Stoperde Zanka ile Jailson'un performansından memnun olduğunu söyleyen Yanal, şunları söyledi: "Jalison'un hava hakimiyeti ve pozisyon bilgisi olsa zaten 50 milyon Euro eder"
TOLGA MİLLİ TAKIMI HAK EDİYOR
"Tolga'nın sakatlığından dönebilen çok az futbolcu var. Ama Tolga şu anda bile maçlarda 11 km'nin altında koşmuyor. Geçen yıl tüm maç toplantılanda vardı. İnşallah milli takıma da çağrılır"
OZAN KENDİNE GÜZEL BİR HAYAT KURDU
"Geçen sezon kendi maçımızdan sonra bile Ozan'ı arıyordum. Ozan aklımdaydı. Sergen hoca ona Alanya'ya inanılmaz bir disiplin getirdi. Şimdi Ozan kendisine güzel bir hayat kurdu."
YANAL MOSES'IN TAPUSUNU İSTEDİ
Moses'in takım içi uyumu, davranışları ve ortaya koyduğu performansından oldukça memnun olan Ersun Yanal'ın Comolli'den Moses'ı sene sonunda bonservisiyle birlikte alınmasını istediği öğrenildi. Moses'ın sezon sonundan itibaren Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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