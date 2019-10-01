enerbahçe'nin

SAMANDIRA'DA

enerbahçe'de

takımının gol sayısını az buldu!, derbinin ardından yaptığı kısa değerlendirmede oyuncularına hem övgü hem serzenişte bulundurken rakipten daha iyi olmalarına rağmen hücum bölgesindeki tercih hataları nedeniyle üç puanı kaçırmalarından yakındı."Golü daha kolay bulmalıyız. Bunu düzeltmek zorundayız" dedi. Üçüncü bölgedeki final paslarında çok kolay tercih hataları yaptıklarını belirtensözlerine şöyle devam etti:tehlikeli pozisyonu basit hatalarda harcadık. Bunu düzeltmek zorundayız. Büyük mücadele vererek o bölgeye getirdiğimiz topu daha iyi kullanmalıyız. Herkes daha fazla konsantre olmalı.derbideki mücadeledendolayıteşekkür eden"Maçıgibi rahat oynadık.Hepiniz birbirinizinaçığını kapattı. Gerçekbir takım tavrıgösterdiğiniz" dedi."En zorlu fikstür geride kaldı. Şimdi sizden galibiyet serisi istiyorum. Bunu yaparsak net bir mesaj veririz" dedi.milli maç arasında hazırlıkmaçı oynamayı planladığıöğrenildi. Hazırlıkmaçı için henüz bir takımlaanlaşma sağlanmadıancak en kısa sürecebunun halledileceğiifadeediliyor.ile cuma günüoynanacaklig maçının hazırlıklarınadevam edildi.gerçekleştirilenantrenmanasakatlıkları bulunanilekatılmadı.ise düz koşu yaptı.1.5 saat süren antrenman bireyselçalışmalarla tamamlandı.