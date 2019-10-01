Ersun Yanal takımının gol sayısını az buldu! Yanal, derbinin ardından yaptığı kısa değerlendirmede oyuncularına hem övgü hem serzenişte bulundurken rakipten daha iyi olmalarına rağmen hücum bölgesindeki tercih hataları nedeniyle üç puanı kaçırmalarından yakındı.
GOLÜ DAHA KOLAY BULMALIYIZ
Yanal "Golü daha kolay bulmalıyız. Bunu düzeltmek zorundayız" dedi. Üçüncü bölgedeki final paslarında çok kolay tercih hataları yaptıklarını belirten Yanal sözlerine şöyle devam etti:
BASİT HATA POZİSYONU ÖLDÜRÜR!
Birçok tehlikeli pozisyonu basit hatalarda harcadık. Bunu düzeltmek zorundayız. Büyük mücadele vererek o bölgeye getirdiğimiz topu daha iyi kullanmalıyız. Herkes daha fazla konsantre olmalı.
KADIKÖY'DEKİ GİBİ RAHATTIK
Oyuncularına derbideki mücadeleden dolayı teşekkür eden Yanal "Maçı Kadıköy'deki gibi rahat oynadık. Hepiniz birbirinizin açığını kapattı. Gerçek bir takım tavrı gösterdiğiniz" dedi.
YANAL GALİBİYET SERİSİ İSTİYOR
Yanal "En zorlu fikstür geride kaldı. Şimdi sizden galibiyet serisi istiyorum. Bunu yaparsak net bir mesaj veririz" dedi.
MİLLİ ARADA MAÇ YAPILACAK
Fenerbahçe'nin milli maç arasında hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenildi. Hazırlık maçı için henüz bir takımla anlaşma sağlanmadı ancak en kısa sürece bunun halledileceği ifade ediliyor.
SAMANDIRA'DA ANTALYA MESAİSİ
Fenerbahçe'de Antalyaspor ile cuma günü Ülker Stadı'nda oynanacak lig maçının hazırlıklarına devam edildi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ile Isla katılmadı. Victor Moses ise düz koşu yaptı. 1.5 saat süren antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.
GOLÜ DAHA KOLAY BULMALIYIZ
Yanal "Golü daha kolay bulmalıyız. Bunu düzeltmek zorundayız" dedi. Üçüncü bölgedeki final paslarında çok kolay tercih hataları yaptıklarını belirten Yanal sözlerine şöyle devam etti:
BASİT HATA POZİSYONU ÖLDÜRÜR!
Birçok tehlikeli pozisyonu basit hatalarda harcadık. Bunu düzeltmek zorundayız. Büyük mücadele vererek o bölgeye getirdiğimiz topu daha iyi kullanmalıyız. Herkes daha fazla konsantre olmalı.
KADIKÖY'DEKİ GİBİ RAHATTIK
Oyuncularına derbideki mücadeleden dolayı teşekkür eden Yanal "Maçı Kadıköy'deki gibi rahat oynadık. Hepiniz birbirinizin açığını kapattı. Gerçek bir takım tavrı gösterdiğiniz" dedi.
YANAL GALİBİYET SERİSİ İSTİYOR
Yanal "En zorlu fikstür geride kaldı. Şimdi sizden galibiyet serisi istiyorum. Bunu yaparsak net bir mesaj veririz" dedi.
MİLLİ ARADA MAÇ YAPILACAK
Fenerbahçe'nin milli maç arasında hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenildi. Hazırlık maçı için henüz bir takımla anlaşma sağlanmadı ancak en kısa sürece bunun halledileceği ifade ediliyor.
SAMANDIRA'DA ANTALYA MESAİSİ
Fenerbahçe'de Antalyaspor ile cuma günü Ülker Stadı'nda oynanacak lig maçının hazırlıklarına devam edildi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ile Isla katılmadı. Victor Moses ise düz koşu yaptı. 1.5 saat süren antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.
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