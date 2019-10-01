Kardeş payı yaptılar

Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından Gaziantep 6. haftanın kapanış maçında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. 18. dakikada konuk ekipte Mossoro'nun savunmanın arkasına sarkan Jerome'a pasında, kalesinden zamanında çıkan Günay tehlikeyi uzaklaştırdı. 35'te soldan çizgiye inen Twumasi'nin ortasında, Djilobodji'nin vuruşu takım arkadaşı Güray'a çarpınca mutlak pozisyon kaçtı.
BETO'DAN BÜYÜK HATA
Maçın 50. dakikasında ceza sahası dışında topa elle dokunan Göztepe kalecisi Beto kırmızı kart gördü. Böylece konuk ekip 10 kişi kaldı.
ORTALAR GOL OLDU!
58. dakikada Güray Vural'ın sağdan ortası direkt kaleye gitti: 1-0. 83. dakikada benzer bir pozisyonda bu kez Berkay Emir golü attı: 1-1.
ARTIK İSMİ GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
Maç öncesinde düzenlenen törenle Gazişehir'in ismi Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirildi.
BETO'DAN BÜYÜK HATA
Maçın 50. dakikasında ceza sahası dışında topa elle dokunan Göztepe kalecisi Beto kırmızı kart gördü. Böylece konuk ekip 10 kişi kaldı.
ORTALAR GOL OLDU!
58. dakikada Güray Vural'ın sağdan ortası direkt kaleye gitti: 1-0. 83. dakikada benzer bir pozisyonda bu kez Berkay Emir golü attı: 1-1.
ARTIK İSMİ GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
Maç öncesinde düzenlenen törenle Gazişehir'in ismi Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirildi.
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