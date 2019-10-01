

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek 4. Etnospor Kültür Festivali öncesi konuştu. Erdoğan, "Etnospor'a 1 milyon kişi bekliyoruz. Alanımızı yağmura göre tasarladık, birçok etkinlik kapalı alanlarda düzenlenecek. Hafta sonu yağmur yağsa bile hem atlı spor etkinliklerimiz hem okçuluk etkinliklerimiz hem de güreşlerimiz gerçekleştirilecek" dedi. Bilal Erdoğan, "Kendi kimliğinle yaşamanın bir toplum için en huzurlu, en doğal şey olduğunu düşünüyoruz ve bunu sadece kendi milletimiz için değil, dünyanın bütün toplulukları için değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

tnospor

tnospor

Kültür Festivali'nde, Arjantin'in geleneksel sporu patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 spor dalı sevenleriyle buluşacak.