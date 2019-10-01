Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek 4. Etnospor Kültür Festivali öncesi konuştu. Erdoğan, "Etnospor'a 1 milyon kişi bekliyoruz. Alanımızı yağmura göre tasarladık, birçok etkinlik kapalı alanlarda düzenlenecek. Hafta sonu yağmur yağsa bile hem atlı spor etkinliklerimiz hem okçuluk etkinliklerimiz hem de güreşlerimiz gerçekleştirilecek" dedi. Bilal Erdoğan, "Kendi kimliğinle yaşamanın bir toplum için en huzurlu, en doğal şey olduğunu düşünüyoruz ve bunu sadece kendi milletimiz için değil, dünyanın bütün toplulukları için değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
12 SPOR DALINDA MÜCADELE OLACAK
Etnospor Kültür Festivali'nde, Arjantin'in geleneksel sporu patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 spor dalı sevenleriyle buluşacak.
ÇOCUK OKÇULAR DA SAHNE ALACAK
Etnospor Kültür Festivali'nde çocuk okçular hünerlerini gösterecek. Okçu çocuklar, 3-4 Ekim tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda mücadele edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.