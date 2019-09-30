Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda 390.randevusuna çıktı. Ezeli rakipler sahadan 0-0'lık golsüz eşitlikle ayrılırken, maçtan çok Ali Koç'un, Mustafa Cengiz ve küçük bir taraftarın birlikte fotoğrafını çektiği o anlar konuşuldu. İşte o fotoğrafın hikayesi...