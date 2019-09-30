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  • 30.09.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 09:32

Derbi sonrası , 'in fotoğrafını çekmişti! İşte perde arkası...

İki ezeli rakip ile , 28 Eylül akşamı Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Derbi, golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı bir araya geldiği sırada maçı da geride bırakan bir olay yaşandı. İki kulüp başkanı maçı değerlendirirken Başkan Mustafa Cengiz’in yanına minik bir Galatasaray taraftarı geldi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın perde arkası...

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda 390.randevusuna çıktı. Ezeli rakipler sahadan 0-0'lık golsüz eşitlikle ayrılırken, maçtan çok Ali Koç'un, Mustafa Cengiz ve küçük bir taraftarın birlikte fotoğrafını çektiği o anlar konuşuldu. İşte o fotoğrafın hikayesi...

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