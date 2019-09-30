Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Sigortam.net İTÜ'yü deplasmanda 90-57 yendi. F.Bahçe'de De Colo 21 sayı ile oynadı. Diğer sonuçlar: Bursaspor-TOFAŞ: 80-76, Gaziantep Basketbol-Afyon Bld: 78-71, Bahçeşehir- Beşiktaş: 75-80.
ÇAĞLAR'LI LEİCESTER NEWCASTLE'I GOLE BOĞDU
Premier Lig'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında Newcastle United'ı 5-0 yendi. Çağlar'ın 90 dakika forma giydiği maçta Leicester'ın gollerini Pereira, Vardy (2) Ndidi ve Paul Dummet (k.k) kaydetti.
BERLİN MARATONU'NA ETİYOPYA DAMGASI
46. Berlin Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Kenenisa Bekele, kadınlarda da vatandaşı Ashete Bekere kazandı. Kenenisa Bekele, 2.01.41'lik derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda ise Etiyopyalı Ashete Bekere 2.20.14'lük dereceyle ipi göğüsledi. Berlin Maratonu'na bu yıl yaklaşık 47 bin sporcu katıldı.
SIRBİSTAN FİNALDE SLOVENYA'YI DEVİRDİ
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya'yı 3-1 yenen Sırbistan, altın madalyanın sahibi oldu. Sırbistan, 19-25, 25-16, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-1 galip gelerek 2011'in ardından bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
RUSYA'DA ZAFER LEWİS HAMİLTON'IN
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Rusya Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.Hamilton'ın takım arkadaşı Bottas 2'nci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3. oldu.
AKHİSARSPOR'DAN ZİRVEYE SELAM
1.Lig'in iddialı ekiplerinden Akhisarspor Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu. Maça çok hızlı başlayan Ege ekibi Erhan ve Cikalleshi ile 29. dakikada 3-0'ı yakaladı. Evsahibi Karagümrük, Sabo ve Emeghara ile 2 gol bulsa da maçı 3-2 kazanan Akhisarspor haftayı lider olarak kapattı.
VANSPOR'DAN TEK KURŞUN
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Van Spor konuk ettiği K.Maraşspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Van Spor'a rakibi önünde galibiyeti getiren golü 36'da Barış Sağır kaydetti.
GAZİŞEHİR-GÖZTEPE
Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçı bugün saat 20.00'de Gazişehir FK ile Göztepe arasında oynanacak. Gazişehir'in ev sahipliği yapacağı maç beIN Sports 1'den yayınlanacak.
RAMİL YARI FİNALDE
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde yarışan milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale çıktı. Guliyev, bugün saat 20.50'de yarı finalde koşacak.
ROMA 1-0 GALİP GELDİ
İtalya Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Roma, Lecce'yi deplasmanda 1-0 yendi. Roma'ya 3 puan getiren golü Dzeko attı. Roma 5. sıraya yükselirken Lecce 16. sıraya indi.
JUDODA 3'ÜNCÜ OLDUK
Kazakistan'daki Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda Türkiye, karma takım müsabakalarında üçüncü oldu. Böylece Ay-Yıldızlı ekibimiz bronz madalyanın sahibi oldu.
ÇAĞLAR'LI LEİCESTER NEWCASTLE'I GOLE BOĞDU
Premier Lig'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında Newcastle United'ı 5-0 yendi. Çağlar'ın 90 dakika forma giydiği maçta Leicester'ın gollerini Pereira, Vardy (2) Ndidi ve Paul Dummet (k.k) kaydetti.
BERLİN MARATONU'NA ETİYOPYA DAMGASI
46. Berlin Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Kenenisa Bekele, kadınlarda da vatandaşı Ashete Bekere kazandı. Kenenisa Bekele, 2.01.41'lik derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda ise Etiyopyalı Ashete Bekere 2.20.14'lük dereceyle ipi göğüsledi. Berlin Maratonu'na bu yıl yaklaşık 47 bin sporcu katıldı.
SIRBİSTAN FİNALDE SLOVENYA'YI DEVİRDİ
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya'yı 3-1 yenen Sırbistan, altın madalyanın sahibi oldu. Sırbistan, 19-25, 25-16, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-1 galip gelerek 2011'in ardından bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
RUSYA'DA ZAFER LEWİS HAMİLTON'IN
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Rusya Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.Hamilton'ın takım arkadaşı Bottas 2'nci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3. oldu.
AKHİSARSPOR'DAN ZİRVEYE SELAM
1.Lig'in iddialı ekiplerinden Akhisarspor Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu. Maça çok hızlı başlayan Ege ekibi Erhan ve Cikalleshi ile 29. dakikada 3-0'ı yakaladı. Evsahibi Karagümrük, Sabo ve Emeghara ile 2 gol bulsa da maçı 3-2 kazanan Akhisarspor haftayı lider olarak kapattı.
VANSPOR'DAN TEK KURŞUN
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Van Spor konuk ettiği K.Maraşspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Van Spor'a rakibi önünde galibiyeti getiren golü 36'da Barış Sağır kaydetti.
GAZİŞEHİR-GÖZTEPE
Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçı bugün saat 20.00'de Gazişehir FK ile Göztepe arasında oynanacak. Gazişehir'in ev sahipliği yapacağı maç beIN Sports 1'den yayınlanacak.
RAMİL YARI FİNALDE
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde yarışan milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale çıktı. Guliyev, bugün saat 20.50'de yarı finalde koşacak.
ROMA 1-0 GALİP GELDİ
İtalya Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Roma, Lecce'yi deplasmanda 1-0 yendi. Roma'ya 3 puan getiren golü Dzeko attı. Roma 5. sıraya yükselirken Lecce 16. sıraya indi.
JUDODA 3'ÜNCÜ OLDUK
Kazakistan'daki Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda Türkiye, karma takım müsabakalarında üçüncü oldu. Böylece Ay-Yıldızlı ekibimiz bronz madalyanın sahibi oldu.
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