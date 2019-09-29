Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom evinde Galatasaray'ı 78-66 mağlup etti. Telekom'da Hunter 17, Kyle Wiltjer ise 13 sayıyla oynadı. Diğer maçlar: Arel-Darüşşafaka Tekfen: 85-92, Teksüt Bandırma- Pınar Karşıyaka: 57-89.







SHEFFİELD'I YENEN LİVERPOOL 7'DE 7 YAPTI

İngiltere Premier Lig'de Sheffield United'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Liverpool 7. maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Liverepool'un golünü 70. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.



FRANSA-TÜRKİYE MAÇININ MİSAFİR BİLETLERİ TÜKENDİ

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın misafir tribün bilet satışı sona erdi. TFF tarafından yapılan açıklamada maça büyük ilgi gösderen Türk taraftarlara teşekkür edildi.







ELVAN&FADİME FİNİŞİ GÖREMEDİLER

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar maraton finalinde mücadele eden milli sporcular Elvan Abeylegesse ve Fadime Çelik, yarışı tamamlayamadı. Finalde Kenyalı Ruth Chepngetich 2:32:43'lük derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada tamamlayan isim oldu.



TOPRAK RAZGATLIOĞLU İLK KEZ KAZANDI

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci oldu. Razgatlıoğlu, puanını 248'e çıkararak pilotlar klasmanında 4'üncülüğe yükseldi. Türk motosikletçi ayrıca organizasyon tarihinin 800'üncü yarışını kazandı.







ÇEBİ'NİN YANINDAYIM

ERDAL Torunoğulları kongrede kendisinin başkan adayı olması beklenen Ahmet Nur Çebi ile birlikte hareket edeceğini ifade etti.



LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün Trabzonspor- Beşiktaş derbisinin dışında 3 maç daha oynanacak. İşte program: 14.00 Konyaspor- Kayserispor, 16.30-Antalyaspor- Malatyaspor, 16.30 A.Gücü-G.Birliği.







ÖZTÜRK BRONZU KAPTI

Kazakistan'da süren Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda, kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk bronz madalya kazandı. Türkiye 2 altın, birer gümüş ve bronz madalyayla ikinciliği elde etti.



YELKEN ŞÖLENİ BAŞLADI

Turkcell Platinum Bosphorus Kupası'nın ilk günü İstanbul Boğazı'nda koşuldu. Organizasyona 8 ülkeden 80 yelkenli ile 800 sporcu katıldı.



İLK CEP LECLERC'İN OLDU

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak. Büyük yarış bugün TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.