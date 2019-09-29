Sadece Mario Lemina

Cimbom'un orta sahadaki etkili isimlerinden Lemina, oynadığı futbolla teknik ekipten alkış aldı. Galatasaray'da 60 dakika sahada kalan Mario Lemina, 2 güzel şutla gole en çok yaklaşan isim olurken; 5 ikili mücadele kazanıp 2 top çalarak Nzonzi ile birlikte takımın iyilerinden oldu.
POZİSYON BULAMADI
Galatasaray, yıldız oyuncusu Lemina oyuna çıktıktan sonra pozisyon bulmakta zorlandı.
POZİSYON BULAMADI
Galatasaray, yıldız oyuncusu Lemina oyuna çıktıktan sonra pozisyon bulmakta zorlandı.
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