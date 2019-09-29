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’ın en iyisi ’ydı... Yıldız oyuncu 2 kez gole yaklaştı. 5 ikili mücadele kazanıp, iki de top çalmayı başardı. Galatasaray, yıldız oyuncusu Lemina oyuna çıktıktan sonra pozisyon bulmakta zorlandı.

Sadece Mario Lemina
Cimbom'un orta sahadaki etkili isimlerinden Lemina, oynadığı futbolla teknik ekipten alkış aldı. 'da 60 dakika sahada kalan , 2 güzel şutla gole en çok yaklaşan isim olurken; 5 ikili mücadele kazanıp 2 top çalarak Nzonzi ile birlikte takımın iyilerinden oldu.

POZİSYON BULAMADI
Galatasaray, yıldız oyuncusu Lemina oyuna çıktıktan sonra pozisyon bulmakta zorlandı.

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