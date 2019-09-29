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Olmak ya da olmamak! spor- maçı nefes kesecek

’de 5 haftada 6 puan toplayan ’lı psor, 5 puanda kalan ’nın ’ını konuk ediyor... Galibiyete su gibi ihtiyacı olan iki takım ’de, “Olmak ya da olmamak" sınavı verecek.

Olmak ya da olmamak
Süper Lig'de iki dev takım Trabzonspor ile Beşiktaş bugün kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak. Derbi, iki takımı olduğu tadar Ünal Karaman ve Abdullah Avcı'yı da yakından ilgilendiriyor...



İKİ HOCA HEDEF TAHTASINDA
Hedef tahtasında olan iki hocadan kaybedeni zor günler bekleyecek. Kazanan takım ise şampiyonluk ümitlerini yeşertecek. Taraftarını yeniden havaya sokacak.

DERBİDE ÖNEMLİ EKSİKLER
Ev sahibi 'da Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı ve Fernandes sakat. 'ta ise Elneny ve Ljajic cezalı. Victor Ruiz'in ise sakatlığı bulunuyor.



NECİP UYSAL YİNE İLK 11'DE
Abdullah Avcı'nın önünde performansından çok memnun kaldığı Necip'i yine ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRABZON'DA YENİLMİYOR!
Trabzon evinde oynadığı son 7 lig maçında Beşiktaş'ı sadece 1 kez yendi. 4'ünde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fırtına, geçen sezon 2-1 kazanmıştı.

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