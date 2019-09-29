Süper Lig'de iki dev takım Trabzonspor ile Beşiktaş bugün kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçta Ali Palabıyık düdük çalacak. Derbi, iki takımı olduğu tadar Ünal Karaman ve Abdullah Avcı'yı da yakından ilgilendiriyor...
İKİ HOCA HEDEF TAHTASINDA
Hedef tahtasında olan iki hocadan kaybedeni zor günler bekleyecek. Kazanan takım ise şampiyonluk ümitlerini yeşertecek. Taraftarını yeniden havaya sokacak.
DERBİDE ÖNEMLİ EKSİKLER
Ev sahibi Trabzon'da Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı ve Fernandes sakat. Beşiktaş'ta ise Elneny ve Ljajic cezalı. Victor Ruiz'in ise sakatlığı bulunuyor.
NECİP UYSAL YİNE İLK 11'DE
Abdullah Avcı'nın Başakşehir önünde performansından çok memnun kaldığı Necip'i yine ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ TRABZON'DA YENİLMİYOR!
Trabzon evinde oynadığı son 7 lig maçında Beşiktaş'ı sadece 1 kez yendi. 4'ünde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fırtına, geçen sezon 2-1 kazanmıştı.
İKİ HOCA HEDEF TAHTASINDA
Hedef tahtasında olan iki hocadan kaybedeni zor günler bekleyecek. Kazanan takım ise şampiyonluk ümitlerini yeşertecek. Taraftarını yeniden havaya sokacak.
DERBİDE ÖNEMLİ EKSİKLER
Ev sahibi Trabzon'da Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı ve Fernandes sakat. Beşiktaş'ta ise Elneny ve Ljajic cezalı. Victor Ruiz'in ise sakatlığı bulunuyor.
NECİP UYSAL YİNE İLK 11'DE
Abdullah Avcı'nın Başakşehir önünde performansından çok memnun kaldığı Necip'i yine ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ TRABZON'DA YENİLMİYOR!
Trabzon evinde oynadığı son 7 lig maçında Beşiktaş'ı sadece 1 kez yendi. 4'ünde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fırtına, geçen sezon 2-1 kazanmıştı.
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