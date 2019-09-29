Alanya bu kez de Sivas’ı geçemedi

Süper Lig'de haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor'da düşüş sürüyor... Geçen hafta Ankaragücü deplasmanında iki puan bırakan Turuncu-Yeşilliler dün de sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Fernando sezonun en erken golünü atarak Sivas'ı 1-0 öne geçirdi. Rakip kale önünde müthiş bir baskı kuran Alanyaspor aradığı golü 61. dakikada Cisse ile buldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve puanlar paylaşıldı.
DENİZLİSPOR'A PAŞA DARBESİ
Yeşil-Siyahlılar sayısız fırsattan yararlanamadığı karşılaşmada Kasımpaşa'ya boyun eğdi...
Süper Lig'de Denizlispor evinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Yeşil-Siyahlılar böylece son 3 haftada 8 puan kaybetti. Konuk ekip ise üst üste 2. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın tek golünü 67. dakikada Hajradinovic kaydetti.
DENİZLİSPOR'A PAŞA DARBESİ
Yeşil-Siyahlılar sayısız fırsattan yararlanamadığı karşılaşmada Kasımpaşa'ya boyun eğdi...
Süper Lig'de Denizlispor evinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Yeşil-Siyahlılar böylece son 3 haftada 8 puan kaybetti. Konuk ekip ise üst üste 2. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın tek golünü 67. dakikada Hajradinovic kaydetti.
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