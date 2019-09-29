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Alanya bu kez de Sivas’ı geçemedi

'de sezona 4’te 4’le başlayan fakat geçen hafta Ankaragücü önünde iki puan kaybeden Aytemiz dün de ile berabere kaldı...

Alanya bu kez de Sivas’ı geçemedi
Süper Lig'de haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor'da düşüş sürüyor... Geçen hafta Ankaragücü deplasmanında iki puan bırakan Turuncu-Yeşilliler dün de sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Fernando sezonun en erken golünü atarak Sivas'ı 1-0 öne geçirdi. Rakip kale önünde müthiş bir baskı kuran Alanyaspor aradığı golü 61. dakikada Cisse ile buldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve puanlar paylaşıldı.



DENİZLİSPOR'A PAŞA DARBESİ
Yeşil-Siyahlılar sayısız fırsattan yararlanamadığı karşılaşmada 'ya boyun eğdi...
Süper Lig'de Denizlispor evinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Yeşil-Siyahlılar böylece son 3 haftada 8 puan kaybetti. Konuk ekip ise üst üste 2. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın tek golünü 67. dakikada Hajradinovic kaydetti.

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