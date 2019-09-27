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Son 9 sezonda oynanan Galatasaray ile arasında oynanan maçların faturası ağır oldu

Galatasaray ile arasında oynanan maçlardan sonra cezalar havada uçuştu. Fatura çok ağır oldu. Geride kalan 9 sezonda oynanan derbi maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 193 bin 750 lira, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 604 bin 500 lira para cezası aldı.

9 yıllık ağır fatura
G.Saray ile F.Bahçe arasında geride kalan 9 sezonda oynanan derbi maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 193 bin 750 lira, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 604 bin 500 lira para cezası aldı. Bu dönemde 'ye 7, G.Saray'a ise 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

SON ÖRNEĞİ GEÇEN SEZON
Stadı'nda geçen sezon oynanan derbinin ardından 10, 8, Donk 6, Ndiaye 5, Rodrigues 3, Jailson 8, da 6 maçtan men edildi.




SAHA ORTASINDA KAVGA ETTİLER!
Geçen sezon TT Stadı'nda oynana derbi sonrası G.Saray ve F.Bahçe oyuncuları birbirine girdi.

İDDAA ORANLARINA GÜNCELLEME GELDİ!
İddaa Risk Yönetimi derbi oranlarını değiştirdi. G.Saray'ın oranı 1.95'ten 1.85'e indirilirken, F.Bahçe'nin oranı 2.70'ten 2.90'a çıkarıldı.



MUSTAFA CENGİZ'E CEZA ÇIKMADI
Fenerbahçe Başkanı hakkındaki açıklamaları nedeniyle 'ya sevk edilen 'le ilgili karar çıktı. PFDK, Cengiz'e ceza verilmediğini açıkladı.


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