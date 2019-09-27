G.Saray ile F.Bahçe arasında geride kalan 9 sezonda oynanan derbi maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 193 bin 750 lira, sarı-kırmızılı kulüp ise 1 milyon 604 bin 500 lira para cezası aldı. Bu dönemde Fenerbahçe'ye 7, G.Saray'a ise 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi.
SON ÖRNEĞİ GEÇEN SEZON
Türk Telekom Stadı'nda geçen sezon oynanan derbinin ardından Fatih Terim 10, Hasan Şaş 8, Donk 6, Ndiaye 5, Rodrigues 3, Jailson 8, Soldado da 6 maçtan men edildi.
SAHA ORTASINDA KAVGA ETTİLER!
Geçen sezon TT Stadı'nda oynana derbi sonrası G.Saray ve F.Bahçe oyuncuları birbirine girdi.
İDDAA ORANLARINA GÜNCELLEME GELDİ!
İddaa Risk Yönetimi derbi oranlarını değiştirdi. G.Saray'ın oranı 1.95'ten 1.85'e indirilirken, F.Bahçe'nin oranı 2.70'ten 2.90'a çıkarıldı.
MUSTAFA CENGİZ'E CEZA ÇIKMADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mustafa Cengiz'le ilgili karar çıktı. PFDK, Cengiz'e ceza verilmediğini açıkladı.
SON ÖRNEĞİ GEÇEN SEZON
Türk Telekom Stadı'nda geçen sezon oynanan derbinin ardından Fatih Terim 10, Hasan Şaş 8, Donk 6, Ndiaye 5, Rodrigues 3, Jailson 8, Soldado da 6 maçtan men edildi.
SAHA ORTASINDA KAVGA ETTİLER!
Geçen sezon TT Stadı'nda oynana derbi sonrası G.Saray ve F.Bahçe oyuncuları birbirine girdi.
İDDAA ORANLARINA GÜNCELLEME GELDİ!
İddaa Risk Yönetimi derbi oranlarını değiştirdi. G.Saray'ın oranı 1.95'ten 1.85'e indirilirken, F.Bahçe'nin oranı 2.70'ten 2.90'a çıkarıldı.
MUSTAFA CENGİZ'E CEZA ÇIKMADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mustafa Cengiz'le ilgili karar çıktı. PFDK, Cengiz'e ceza verilmediğini açıkladı.
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