Başakşehir-Ç.Rizespor 6’ncı haftayı açıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi bugün Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Maçı Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay hakem üçlüsü yönetecek.
TURKCELL'Lİ ATLETLER DÜNYA ARENASINDA
Dünya Atletizm Şampiyonası bugün Katar'ın Doha kentinde başlayacak. Türkiye 6 Ekim'de noktalanacak organizasyonda 12'si erkek, 8'i kadın olmak üzere 20 sporcu ile yarışacak. Ramil Guliyev, Yasmani Copolli gibi Turkcell'li atletler madalya kovalayacak.
GRIEZMANN'IN TRANSFERİ BARÇA'YA CEZA GETİRDİ
İspanya Futbol Federasyonu Atletico Madrid ile sözleşmesi olduğu sırada Griezmann ile transfer görüşmelerine başladığı gerekçesiyle Barcelona'ya 300 avro para cezası verdi. Griezmann, 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'ya gelmişti.
İSLAM SLİMANİ EN ÇOK PUAN TOPLAYAN OYUNCU!
Geçen sezon Fenerbahçe taraftarını çıldırtan İslam Slimani, Monaco ile 4 maçta gösterdiği performansla L'Equipe Gazetesi'nde en çok puan toplayan oyuncu oldu. Monaco'nun hocası Jardim, "Slimani transferi çok eleştirildi. Ama benim bildiğim gerçek Slimani işte bu" yorumu yaptı.
MUSTAFA CENGİZ'E CEZA ÇIKMADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mustafa Cengiz'le ilgili karar çıktı. PFDK, Cengiz'e ceza verilmediğini açıkladı.
TURKCELL'Lİ ATLETLER DÜNYA ARENASINDA
Dünya Atletizm Şampiyonası bugün Katar'ın Doha kentinde başlayacak. Türkiye 6 Ekim'de noktalanacak organizasyonda 12'si erkek, 8'i kadın olmak üzere 20 sporcu ile yarışacak. Ramil Guliyev, Yasmani Copolli gibi Turkcell'li atletler madalya kovalayacak.
GRIEZMANN'IN TRANSFERİ BARÇA'YA CEZA GETİRDİ
İspanya Futbol Federasyonu Atletico Madrid ile sözleşmesi olduğu sırada Griezmann ile transfer görüşmelerine başladığı gerekçesiyle Barcelona'ya 300 avro para cezası verdi. Griezmann, 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'ya gelmişti.
İSLAM SLİMANİ EN ÇOK PUAN TOPLAYAN OYUNCU!
Geçen sezon Fenerbahçe taraftarını çıldırtan İslam Slimani, Monaco ile 4 maçta gösterdiği performansla L'Equipe Gazetesi'nde en çok puan toplayan oyuncu oldu. Monaco'nun hocası Jardim, "Slimani transferi çok eleştirildi. Ama benim bildiğim gerçek Slimani işte bu" yorumu yaptı.
MUSTAFA CENGİZ'E CEZA ÇIKMADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mustafa Cengiz'le ilgili karar çıktı. PFDK, Cengiz'e ceza verilmediğini açıkladı.
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