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35. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi !

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu , ’yi devirerek 35. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı. Simon 22 sayıyla en skorer isim oldu. A.Efes ​Başantrenörü , " Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz. Yani bıraktığımız yerden başlıyoruz" dedi.

En büyük kupa Anadolu Efes'in
Anadolu Efes kupaya doymuyor... Lacivert-Beyazlılar, 35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 79-74'lük skorla mağlup ederek müzesine getirdi. Anadolu Efes bu sonuçla beraber kupayı 12. kez müzesine götürürken, Fenerbahçe Beko ise 7 şampiyonlukta kaldı. Anadolu Efes 1. periyodu 20-19 geride kapatmasına rağmen rakibi önünde devreyi 39-37 önde bitirmeyi başardı.

SIMON 22 SAYI ATTI
3. periyodu 64-52 önde kapatan Anadolu Efes karşılaşmadan 79-74 galip ayrılmayı başardı. Anadolu Efes'te Simon'un 22, Micic'in 16 sayı kaydetmesi şampiyonlukta önemli rol oynarken, Sarı- Lacivertliler'de ise en skorer isim 16 sayı ile Williams oldu.

KUPAYLA KAPATMIŞTIK KUPAYLA BAŞLIYORUZ
A.Efes Başantrenörü , " Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz. Yani bıraktığımız yerden başlıyoruz" dedi.



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