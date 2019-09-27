Anadolu Efes kupaya doymuyor... Lacivert-Beyazlılar, 35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 79-74'lük skorla mağlup ederek müzesine getirdi. Anadolu Efes bu sonuçla beraber kupayı 12. kez müzesine götürürken, Fenerbahçe Beko ise 7 şampiyonlukta kaldı. Anadolu Efes 1. periyodu 20-19 geride kapatmasına rağmen rakibi önünde devreyi 39-37 önde bitirmeyi başardı.
SIMON 22 SAYI ATTI
3. periyodu 64-52 önde kapatan Anadolu Efes karşılaşmadan 79-74 galip ayrılmayı başardı. Anadolu Efes'te Simon'un 22, Micic'in 16 sayı kaydetmesi şampiyonlukta önemli rol oynarken, Sarı- Lacivertliler'de ise en skorer isim 16 sayı ile Williams oldu.
KUPAYLA KAPATMIŞTIK KUPAYLA BAŞLIYORUZ
A.Efes Başantrenörü Ergin Ataman, " Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz. Yani bıraktığımız yerden başlıyoruz" dedi.
SIMON 22 SAYI ATTI
3. periyodu 64-52 önde kapatan Anadolu Efes karşılaşmadan 79-74 galip ayrılmayı başardı. Anadolu Efes'te Simon'un 22, Micic'in 16 sayı kaydetmesi şampiyonlukta önemli rol oynarken, Sarı- Lacivertliler'de ise en skorer isim 16 sayı ile Williams oldu.
KUPAYLA KAPATMIŞTIK KUPAYLA BAŞLIYORUZ
A.Efes Başantrenörü Ergin Ataman, " Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz. Yani bıraktığımız yerden başlıyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.