Cimbom tek yürek

Cumartesi günü Fenerbahçe önünde çok kritik bir sınav verecek olan Galatasaray tek yürek oldu... Sarı- Kırmızılı yönetim TT Stadı'nda yaptığı olağan haftalık toplantısını derbi nedeniyle Florya'ya aldı. Başkan Mustafa Cengiz yönetim toplantısının ardından teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla bir araya geldi.
PRİM TALEBİ YOK
Cengiz takıma tam destek verirken, Galatasaray adeta kenetlendi. Öte yandan derbiye 3 gün kala teknik heyetten dev maçla ilgili prim talebi gelmedi. Fatih Terim'in yardımcılarıyla bu konuyu görüştükten yönetime kesin kararını ileteceği gelen bilgiler arasında.
TEDBİRSİZ PFDK'YA!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkedildi. Cengiz cumartesi günkü derbide prototol tribünündeki yerini alabilecek.
PRİM TALEBİ YOK
Cengiz takıma tam destek verirken, Galatasaray adeta kenetlendi. Öte yandan derbiye 3 gün kala teknik heyetten dev maçla ilgili prim talebi gelmedi. Fatih Terim'in yardımcılarıyla bu konuyu görüştükten yönetime kesin kararını ileteceği gelen bilgiler arasında.
TEDBİRSİZ PFDK'YA!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkedildi. Cengiz cumartesi günkü derbide prototol tribünündeki yerini alabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.