Cimbom tek yürek

PFDK'YA

günüönünde çok kritikbir sınav verecekolantek yürek oldu... Sarı-Kırmızılı yönetim'nda yaptığıolağan haftalıktoplantısını derbi nedeniyle'ya aldı.Başkanyönetim toplantısınınardındanteknik direktörve futbolcularlabir araya geldi.takıma tam destek verirken,adeta kenetlendi. Öte yandan derbiye 3 gün kala teknik heyetten dev maçla ilgili prim talebi gelmedi.'in yardımcılarıyla bu konuyu görüştükten yönetime kesin kararını ileteceği gelen bilgiler arasında.Başkanıyaptığı açıklamalarnedeniyle tedbirsizolarak'yasevkedildi.cumartesigünkü derbideprototol tribünündekiyerini alabilecek.