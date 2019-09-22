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Ruiz 1 ay yok

Bratislava önünde sakatlanan ’in 1 ay fo-r ma giyemeyeceği öğrenildi.

Ruiz 1 ay yok
Bratislava maçında sakatlanan Victor Ruiz'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Cezalı Vida ve sakat Roco'nun yarınki maçta oynamayacak olmasının ardından Victor Ruiz'den gelen bu haber Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın tüm planlarını bozdu. Tecrübeli oyuncu büyük bir olasılıkla Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor karşısında takımındaki yerini alamayacak.

MORALLERİ BOZDU
Takımın önemli isimlerinden olan Ruiz'in sakatlığı 'ta moralleri bozdu.

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