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4 yıldızı ile sözleşme yenilemeyecek

Sarı-Kırmızlılar, 33 yaşındaki Mariano, Nagatomo ve Donk’un yanı sıra 34’lük ile sözleşme yenilemeyecek. Emre Taşdemir, Seri, Nzonzi, , ve Andone’nin durumu ise belirsiz...

4 Aslan’ın bileti kesildi
G.Saray sezon sonunda kadroda temizlik yapacak... Sarı-Kırmızılar'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek oyuncular ile yollar ayrılacak. 33 yaşındaki Mariano, Yuto Nagatomo ve Ryan Donk'un yanı sıra 34'lük Selçuk İnan ile sözleşme yenilememe kararı alındı...



YAŞ ORTALAMASI DÜŞECEK
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yapılacak operasyonla Galatasaray kadrosunu revize edecek. Böylece Sarı- Kırmızılı takımın yaş ortalamasının da 1 yıl daha düşmesi bekleniyor.

YENİ İSİMLER DE EKLENEBİLİR
Bu isimlerin dışında Emre Taşdemir, kiralık oyuncular Seri, Nzonzi, , Emre Mor ve Andone'nin durumu ise belirsiz...



4 YILDIZIN OPSİYONU ÇOK UÇUK
Sezon içindeki performansları kaderlerini çizecek. Seri'nin 18, Nzonzi ve Lemina'nın 16, 'un 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu var.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Mariano bu sezon formasıyla 6 maçta forma giydi. 534 dakika sahada kaldı. Golü ve asisti bulunmuyor.

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