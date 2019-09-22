F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçı sonrası bireysel pozisyon kaçırmalarını tekrar ettiklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Zorlu bir ortamdan çıkıp daha iyi bir futbolla daha iyi bir mücadeleyle takımımızı yükseltme konusunda çalışmalara devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
HER 2 EKİBİN EKSİKLİKLERİ VAR
G.SARAY ile oynayacakları maça da değinen Yanal, "Derbide güzel atmosferi iyi futbolla doldurmak istiyoruz. Her iki takımın da eksiklikleri ve fazlalıkları var. İyi futbolla kazanmak istiyoruz" dedi.
GOL ATMAYI KİM İSTEMEZ
F.Bahçeli oyunculardan Vedat ise, "Derbide gol atmayı kim istemez. Kendime gol hedefi koymadım" dedi. Zanka ise, "Derbiyi heyecanla bekliyorum' ifadesini kullandı.
ŞUT REKORU KIRILDI!
Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında rakip kaleye tam 30 şut yolladı. Bu şutların 8'inde isabet sağladı. Sarı-Lacivertliler toplamda çektiği 30 şutla bu sezon bir maçta en fazla şut atan takım oldu. Fenerbahçe'de Alman futbolcu Kruse dünkü karşılaşmada 8 kez şut denemesinde bulundu.
YİNE BİREYSEL HATA YİNE GOL
F.Bahçe, A.Gücü karşısında Adil Rami'nin hatası sonrası kalesinde golü gördü. Bu sezon bireysel hatalardan kalesinde 4 gol gören Sarı- Lacivertliler, bu alanda Avrupa'da zirvede.
BAŞKANIMIZ HER YERE GİDER
F.Bahçe Başkanvekili Özsoy, "G.Saray derbisine yönetim olarak tam kadro gideceğiz. Ali Koç her yere gider" dedi.
Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, haftaya oynanacak G.Saray derbisine yönetim olarak tam kadro gideceklerini söyledi. Özsoy, "Başkanımız Ali Koç her yere gider. Kimse gitmese o tek başına gider" diye konuştu.
HER 2 EKİBİN EKSİKLİKLERİ VAR
G.SARAY ile oynayacakları maça da değinen Yanal, "Derbide güzel atmosferi iyi futbolla doldurmak istiyoruz. Her iki takımın da eksiklikleri ve fazlalıkları var. İyi futbolla kazanmak istiyoruz" dedi.
GOL ATMAYI KİM İSTEMEZ
F.Bahçeli oyunculardan Vedat ise, "Derbide gol atmayı kim istemez. Kendime gol hedefi koymadım" dedi. Zanka ise, "Derbiyi heyecanla bekliyorum' ifadesini kullandı.
ŞUT REKORU KIRILDI!
Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında rakip kaleye tam 30 şut yolladı. Bu şutların 8'inde isabet sağladı. Sarı-Lacivertliler toplamda çektiği 30 şutla bu sezon bir maçta en fazla şut atan takım oldu. Fenerbahçe'de Alman futbolcu Kruse dünkü karşılaşmada 8 kez şut denemesinde bulundu.
YİNE BİREYSEL HATA YİNE GOL
F.Bahçe, A.Gücü karşısında Adil Rami'nin hatası sonrası kalesinde golü gördü. Bu sezon bireysel hatalardan kalesinde 4 gol gören Sarı- Lacivertliler, bu alanda Avrupa'da zirvede.
BAŞKANIMIZ HER YERE GİDER
F.Bahçe Başkanvekili Özsoy, "G.Saray derbisine yönetim olarak tam kadro gideceğiz. Ali Koç her yere gider" dedi.
Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, haftaya oynanacak G.Saray derbisine yönetim olarak tam kadro gideceklerini söyledi. Özsoy, "Başkanımız Ali Koç her yere gider. Kimse gitmese o tek başına gider" diye konuştu.
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