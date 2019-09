Teknik Direktörümaçı sonrası bireysel pozisyon kaçırmalarını tekrar ettiklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Zorlu bir ortamdan çıkıp daha iyi bir futbol la daha iyi bir mücadeleyle takımımızı yükseltme konusunda çalışmalara devam edeceğiz" ifadesini kullandı.ile oynayacakları maça da değinen, "Derbide güzel atmosferi iyi futbolla doldurmak istiyoruz. Her iki takımın da eksiklikleri ve fazlalıkları var. İyi futbolla kazanmak istiyoruz" dedi.oyunculardanise, "Derbide gol atmayıkim istemez.Kendime gol hedefikoymadım" dedi.ise, "Derbiyiheyecanlabekliyorum' ifadesinikullandı. Fenerbahçe , Ankaragücü karşısında rakip kaleye tam 30 şut yolladı. Bu şutların 8'inde isabet sağladı. Sarı-Lacivertliler toplamda çektiği 30 şutla bu sezon bir maçta en fazla şut atan takım oldu. Fenerbahçe'de Alman futbolcu Kruse dünkü karşılaşmada 8 kez şut denemesinde bulundu.A.Gücü karşısında Adil Rami 'nin hatası sonrası kalesinde golü gördü. Bu sezon bireysel hatalardan kalesinde 4 gol gören Sarı- Lacivertliler, bu alanda Avrupa'da zirvede.F.Bahçe Başkanvekili Özsoy, "G.Saray derbisine yönetim olarak tam kadro gideceğiz. Ali Koç her yere gider" dedi.Başkanvekili Semih Özsoy, haftaya oynanacak G.Saray derbisine yönetim olarak tam kadro gideceklerini söyledi. Özsoy, "Başkanımız Ali Koç her yere gider. Kimse gitmese o tek başına gider" diye konuştu.