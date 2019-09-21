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F.Bahçe'nin yeni transferi Adil Rami hem taraftarı hem de Ersun Yanal'ı çıldırttı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Başkent ekibi Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düştükleri mücadeleden 2-1 üstünlükle ayrılmayı bildi. Yeni transfer Adil Rami ilk kez sahadaydı ancak gösterdiği performans hem taraftarı hem de Ersun Yanal'ı adeta çıldırttı. İkinci yarıda oyundan alınan Adil Rami yerini Jailson'a bıraktı.

21.09.2019 22:37 - Son Güncelleme: 21.09.2019 22:47
F.Bahçe'nin yeni transferi Adil Rami hem taraftarı hem de Ersun Yanal'ı çıldırttı!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Adil Rami Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahadaydın yenilen goldeki büyük hatası ve kötü oyunuyla taraftarlardan tepki alan Rami ikinci yarı yerini Jailson'a bıraktı.

F.Bahçe'nin yeni transferi Adil Rami hem taraftarı hem de Ersun Yanal'ı çıldırttı!

İşte Adil Rami için yapılan sosyal medya paylaşımları...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adil Rami hem taraftarı hem de Ersun Yanal'ı çıldırttı!
F.Bahçe'nin yeni transferi Adil Rami hem taraftarı hem de Ersun Yanal'ı çıldırttı!
F.Bahçe'nin yeni transferi Adil Rami hem taraftarı hem de Ersun Yanal'ı çıldırttı!
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