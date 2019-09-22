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Canın sağolsun Taha! 'nda ikinci oldu

miz, finalin son saniyelerinde verdiği puanla Petriashvili’ye kaybetti... Final 6-6 sonuçlandı... Son sayıları Gürcü güreşçi aldığı için Taha altına uzanamadı...

Canın sağolsun Taha
Taha Akgül gümüşte kaldı... Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo finalinde mindere çıkan Taha Akgül, gümüş kazandı... miz, Gürcü rakibi Geno Petriashvili karşısında ilk devreyi 2-0 üstün tamamladı. Akgül, ikinci yarıya da hızlı başladı. Başarılı güreşçimiz yaptığı atakla skoru 4-0'a taşımayı başardı. Petriashvili daha sonra 4-4'lük eşitliği yakalarken, milli güreşçi son 39 saniyeye 6-4 önde girdi...



ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI
Gürcü güreşçi karşılaşmanın son saniyelerinde bulduğu sayılarla skoru 6-6'ya getirdi. Milli güreşçimiz 'ün rakibi Petriashvili son puan avantajıyla altın madalyanın sahibi olurken, Taha gümüş madalya aldı. Gürcü Petriashvili, bu sonuçla üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.



7-0 YEN MİŞTİ! BU KEZ OLMADI
Taha, Petriashvili'yi bu yıl Avrupa Şampiyonası'nın finalinde 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yaşamıştı. Ancak dün rakibini devirmeyi başaramadı.

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