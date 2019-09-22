Taha Akgül gümüşte kaldı... Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo finalinde mindere çıkan Taha Akgül, gümüş kazandı... Milli güreşçimiz, Gürcü rakibi Geno Petriashvili karşısında ilk devreyi 2-0 üstün tamamladı. Akgül, ikinci yarıya da hızlı başladı. Başarılı güreşçimiz yaptığı atakla skoru 4-0'a taşımayı başardı. Petriashvili daha sonra 4-4'lük eşitliği yakalarken, milli güreşçi son 39 saniyeye 6-4 önde girdi...
ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI
Gürcü güreşçi karşılaşmanın son saniyelerinde bulduğu sayılarla skoru 6-6'ya getirdi. Milli güreşçimiz Taha Akgül'ün rakibi Petriashvili son puan avantajıyla altın madalyanın sahibi olurken, Taha gümüş madalya aldı. Gürcü Petriashvili, bu sonuçla üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
7-0 YEN MİŞTİ! BU KEZ OLMADI
Taha, Petriashvili'yi bu yıl Avrupa Şampiyonası'nın finalinde 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yaşamıştı. Ancak dün rakibini devirmeyi başaramadı.
ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI
Gürcü güreşçi karşılaşmanın son saniyelerinde bulduğu sayılarla skoru 6-6'ya getirdi. Milli güreşçimiz Taha Akgül'ün rakibi Petriashvili son puan avantajıyla altın madalyanın sahibi olurken, Taha gümüş madalya aldı. Gürcü Petriashvili, bu sonuçla üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
7-0 YEN MİŞTİ! BU KEZ OLMADI
Taha, Petriashvili'yi bu yıl Avrupa Şampiyonası'nın finalinde 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yaşamıştı. Ancak dün rakibini devirmeyi başaramadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.