Avrupa'da temsilcilerimiz kara bir haftayı geride bıraktı. Sadece Galatasaray 1 puan alabilirken Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir rakiplerine yenildi. Bu sonuçların ardından Türk futbolu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Ancak kimse bunu görmüyor.
- Spor
- 21.09.2019
- Gazete
Türk takımlarını Avrupa'da bekleyen tehlike!
Avrupa'da temsilcilerimiz kara bir haftayı geride bıraktı. Eğer sezon sonuna kadar yeniden 10. sıraya yükselemezsek iki yıl sonra şampiyonumuz bile ön eleme oynamak zorunda kalacak...
Avrupa'da temsilcilerimiz kara bir haftayı geride bıraktı. Sadece Galatasaray 1 puan alabilirken Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir rakiplerine yenildi. Bu sonuçların ardından Türk futbolu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Ancak kimse bunu görmüyor.
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