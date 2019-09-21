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Cenk Tosun Katar'dan gelen tekliflere‘hayır’ dedi

Everton’da forma bulamayan milli futbolcu, Katar kulüplerinden gelen transfer tekliflerini kabul etmedi. Yıldız futbolcunun böylece Ocak ayına kadar Everton'da kalması kesinleşti.

Cenk Tosun ‘hayır’ dedi
Bu sezon Everton'da forma bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun direniyor!.. Son olarak Katar kulüplerinden çok cazip teklifler alan milli futbolcunun olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Özellikle Cenk'in eşinin Katar'a gitmek istemediği için böyle bir karar alındığı belirlendi. Yıldız futbolcunun böylece Ocak ayına kadar Everton'da kalması kesinleşti. Ancak ara transferde Cenk Tosun'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

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