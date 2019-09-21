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, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

57 kiloda mindere çıkan , Rus rakibi ’e 13-3 yenilerek gümüşte kaldı. 'daki 'nda mindere çıkan , yarı finalde karşılaştığı Çinli rakibi 'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Gümüş adam Süleyman
Dünya Güreş Şampiyonası'da gümüş kazandık... 'daki şampiyonada mindere çıkan serbest stil 57 kilodaki temsilcimiz , Rus rakibi Zavur Uguev'e yenilerek gümüşte kaldı.

ENGEL OLAMADI
İlk devrede başa baş bir mücadele sergilense de son bölümlerde rakibinin üst üste yaptığı oyunlara engel olamayan Süleyman Atlı, 13-3 teknik üstünlükle yenilerek dünya 2. oldu.

ALTIN İSTERDİM
Atlı, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Altın kazanmak isterdim ama olmadı. Ülkemi iyi temsil ettiğimi düşünüyorum" dedi.



TAHA AKGÜL ADINI FİNALE YAZDIRDI
Kazakistan'daki 'nda mindere çıkan Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Çinli rakibi Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi. 125 kilo serbest stilde ülkemizi temsil eden Akgül, finalde bu akşam Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.

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