Dünya Güreş Şampiyonası'da gümüş kazandık... Kazakistan'daki şampiyonada mindere çıkan serbest stil 57 kilodaki temsilcimiz Süleyman Atlı, Rus rakibi Zavur Uguev'e yenilerek gümüşte kaldı.
ENGEL OLAMADI
İlk devrede başa baş bir mücadele sergilense de son bölümlerde rakibinin üst üste yaptığı oyunlara engel olamayan Süleyman Atlı, 13-3 teknik üstünlükle yenilerek dünya 2. oldu.
ALTIN İSTERDİM
Atlı, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Altın kazanmak isterdim ama olmadı. Ülkemi iyi temsil ettiğimi düşünüyorum" dedi.
TAHA AKGÜL ADINI FİNALE YAZDIRDI
Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Çinli rakibi Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi. 125 kilo serbest stilde ülkemizi temsil eden Akgül, finalde bu akşam Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.
ENGEL OLAMADI
İlk devrede başa baş bir mücadele sergilense de son bölümlerde rakibinin üst üste yaptığı oyunlara engel olamayan Süleyman Atlı, 13-3 teknik üstünlükle yenilerek dünya 2. oldu.
ALTIN İSTERDİM
Atlı, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Altın kazanmak isterdim ama olmadı. Ülkemi iyi temsil ettiğimi düşünüyorum" dedi.
TAHA AKGÜL ADINI FİNALE YAZDIRDI
Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Çinli rakibi Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi. 125 kilo serbest stilde ülkemizi temsil eden Akgül, finalde bu akşam Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.