Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki söz düellosu sürüyor... Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz dün gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Cengiz'in sözleri: Cengiz, "Türk futbolunda kavga, kaos, istemiyoruz. Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı, ilk ateşi kim yaktı ona bakıyoruz."
ÜLKENİN BARIŞA İHTİYACI VAR
"Hiçbir zaman, hiçbir camiaya durup dururken söz etmeyiz. Bize saldırıldığında da usulünce, camia değil yönetici, yanıt vermeye çalışırız. Ülkenin huzura, barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var."
ÇOK KRİTİK BİR NOKTADAYIZ
"Ülke puanında çok kritik noktaya geldik. 11. sıraya düştük. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama noktasındayız. Kaç ön eleme oynayacağımızın meçhul olduğu yere geliyoruz."
FUTBOLUMUZUN DEĞERİ ARTSIN
"Ülkemizin ve futbolumuzun değerinin yükseldiği yarış istiyoruz. Bunu yurt dışında görüyoruz. Futbol dünyası Galatasaray'a ve herkese sevgi saygı yaklaşım içinde. Brugge maçında bunu yaşadık."
GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYORUZ
"G.Saray milyar dolar değerindeki evini barkını (Riva ve Florya) satmıştır ve beklentileri vardır. Saygı çerçevesinde, görüşmeleri sürdürüyoruz. Hayrımıza olan çözümden yana olacağız."
G.SARAY'A YENİ KOL SPONSORU
G.Saray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile forma kol sponsorluk anlaşması imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile BOR Holding Başkanı Özgür Cem Hancan katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.